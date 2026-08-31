Trump: Iran si rasmi ah ayaa looga adkaaday

News DeskAugust 31, 2026
1 minute read

Donald Trump ayaa farriin kale oo ku saabsan Iran ku qoray bartiisa bulsho ee Social Truth.

Madaxweynaha Maraykanka ayaa qoray: “Iran si rasmi ah ayaa looga adkaaday. Waa dhimatay. Ma haystaan ciidan badeed, ciidan cirka ah ama lacag qaran, ma bixiyaan mushaharka askarta iyo booliiska, sicir-bararkuna wuxuu gaaray 300 boqolkiiba. Hoggaanka dalkuna wuxuu ku jiraa jahawareer buuxa, mana awoodi karaan in ay matalaan dalka.”

Dhanka kale, madaxweynaha Iran Masoud Pezhikian ayaa kula kulmay shirka Ururka Iskaashiga Shanghai ee ka socda Kyrgyzstan raysalwasaaraha Pakistan, Shahbaz Sharif.

Wakaaladda wararka dowladda Iran ee IRNA ayaa sheegtay, iyada oo aan bixin faahfaahin dheeraad ah, in kulanka diiradda lagu saaray arrimaha labada dal.

Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian iyo in ka badan toban hoggaamiye oo kale ayaa isugu yimid Kyrgyzstan si ay uga qaybgalaan shir soconaya laba maalmood.

News DeskAugust 31, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Rakaabka ka dhoofayay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ayaa ku xayiran kaddib shaqo-joojin carqaladeysa duulimaadyada

August 31, 2026

Mooshin xilka looga qaadayo Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo Golaha Shacabka la horgeeyay

August 31, 2026

Puntland oo ku eedeysay dalal shisheeye inay marmarsiiyo ka dhiganayaan burcad-badeedda si ay uga faa’iidaystaan kheyraadka badda

August 31, 2026

” Buurmadow waa ninkii Walaalkay Dilay, haddii Xukumaddu Xidhi Waydo anaa Dilaya ” Maxamed S. Weyne

August 31, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker