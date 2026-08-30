Shan markab oo weli gacanta burcad-badeedda ku jira kadib sii-daynta MV Lutuf
Ciidamada Soomaaliya iyo Türkiye ayaa sheegay inay xoog ku soo furteen markabka MV Lutuf iyo shaqaalihii saarnaa, kadib markii muddo 10 maalmood ah lagu haystay xeebaha Puntland. Sida ay sheegtay Wasaaradda Difaaca Soomaaliya, 14 burcad-badeed ah ayaa lagu dilay hawlgalka, halka afar doonyood oo ay adeegsanayeen burcaddu la burburiyay.
Si kastaba, sii-daynta markabka Lutuf kama dhigna in dhammaan maraakiibtii dhowaan ay burcad-badeeddu qabsadeen la soo furtay. Lix markab oo la qabsaday, waxaa weli liiska ku haraya shan markab, kuwaas oo ay burcaddu ku haystaan meelo kala duwan oo ku yaalla xeebaha Soomaaliya iyo Gacanka Cadmeed.
Maraakiibta la haysta ayaa kala ah; MT Honour 25 iyo MV Sward, oo lagu qabsaday xeebaha Puntland bilihii Abriil, iyo MT Eureka iyo MT Asana, oo lagu qabsaday dhinaca Yemen. Markabka shanaad ee liiska ku jiray waa MT Seamull oo sidoo kale loo yaqaan Sibu 1, kaas oo 20-kii Agoosto lagu qabsaday Gacanka Cadmeed, meel u dhow xeebaha Yemen.
Qabsashada Sibu 1 ayaa ahayd mid ka mid ah weerarradii ugu dambeeyay ee burcad-badeedda Soomaaliya, iyadoo warbixinno amni oo dhinaca badda ah ay sheegeen in lix nin oo hubeysan ay la wareegeen markabka kadib markii uu diray fariin gargaar ah. Markabka ayaa loo weeciyay dhanka Soomaaliya.
Xogtan waxay sidoo kale muujinaysaa in 96 shaqaale ay saarnaayeen lixda markab ee markii hore la qabsaday. Sidaas darteed, marka laga reebo 20-ka shaqaale ee LATUF, waxaa shanta markab ee kale ku haraya 76 shaqaale.
Soo-noqoshada burcad-badeedda ayaa walaac cusub ka abuurtay xeebaha Soomaaliya iyo Gacanka Cadmeed, kaddib in ka badan toban sano oo weerarrada noocan ahi ay aad u yaraayeen.