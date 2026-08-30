Puntland oo sheegtay in dhulgariir ka dhacay xeebaha Caluula uu sababay khasaare soo gaaray doonyo kalluumeysi
Puntland ayaa sheegtay in dhulgariir cabbirkiisu gaarayo 6.0 uu ka dhacay badda, meel qiyaastii 145km u jirta xeebaha degmada Caluula ee gobolka Bari, iyadoo aan dhulgariirka laga dareemin dhulka.
Wasiirka Gargaarka iyo Maaraynta Musiibooyinka Puntland, Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Giriin, ayaa sheegay in maamulka Puntland uu si dhow ula socdo xaaladda dhulgariirka iyo dhaqdhaqaaqa badda, isagoo xusay in walaac laga qabo saameyn ka dhalan karta haddii dhulgariirku ku fido dhanka xeebaha.
“Dhul-gariirkaas waa jiraa, cabbirkiisuna wuxuu gaarayaa lix. Waxaan si dhow ula soconnaa xogaha ku saabsan dhulgariirka,” ayuu yiri wasiirku.
Cabdinaasir ayaa sheegay in ilaa hadda aan la helin warar muujinaya khasaare weyn oo soo gaaray dadka ku nool dhulka xeebaha, balse ay jiraan laba doonyood iyo qalab kalluumeysi oo ku burburay aagga ku dhow degmada Caluula.
Sida uu sheegay wasiirku, xaaladda badda ayaa meelaha qaar kacsan, halka qaybo kalena ay deggan yihiin. Wuxuu sheegya in ay soo saareen digniin uu kalluumeysatada uga digayo inay badda u baxaan inta laga xaqiijinayo xaaladdan.
Wasiirku wuxuu sheegay in kalluumeysatada lagu boorriyay inay dhowr maalmood sugaan, isla markaana ay qiimeeyaan xaaladda badda, iyadoo maamulka Puntland uu xiriir joogto ah la leeyahay maamullada degmooyinka xeebaha.
Dhanka kale, Cabdinaasir ayaa sheegay in dadka ku nool dhulka aysan dareemin gariirka dhulka, maaddaama halka uu dhulgariirku ka dhacay ay xeebta ka fog tahay.
Wuxuu intaas ku daray in dad ku jiray badda xilliga uu dhulgariirku dhacay ay dareemeen dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo badda ah. Sida uu sheegay, doon ka timid dhanka Yemen oo ku wajahneyd Caluula ayaa sidoo kale xaalad khatar ah gashay, balse ugu dambeyn ay si nabad ah ku soo xiratay xeebta.