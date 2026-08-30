Koonfur Afrika: Soomaali lagu dilay toogasho, mid kalena lagu dhaawacay Pretoria
Sida ay sheegayaan xogta laga helayo dhacdada, labada nin ayaa ku sugnaa gudaha ama agagaarka gaari xilliga ay koox hubeysan rasaas ku furtay.
Cabdiqafaar ayaa ku dhintay goobta, halka Goobe, oo dhaawacmay, si degdeg ah loogu qaaday isbitaal ku yaalla Pretoria, halkaas oo lagu daweynayo.
Booliska Koonfur Afrika ayaa gaaray goobta ay toogashadu ka dhacday, waxaana la sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aaddan weerarka iyo cidda ka dambeysay.
Ilaa hadda lama oga ujeeddada ka dambeysay toogashada, mana jirto cid si rasmi ah loogu dhawaaqay inay mas’uul ka tahay weerarka.
Dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dadka iyo ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool Koonfur Afrika ay muddooyinkii dambe wajahaan falal amni darro oo ay ka mid yihiin dhac, toogasho iyo afduub, gaar ahaan deegaannada ay Soomaalidu ku badan tahay.
Booliska ayaa wada baaritaanno lagu ogaanayo sababta weerarka iyo cidda ka dambeysay, inkastoo burcada madow ee Koonfur Africa ay dhowr jeer beegsadeen Soomaalida ku ganacsata wadankaasi.