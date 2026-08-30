Koonfur Afrika: Soomaali lagu dilay toogasho, mid kalena lagu dhaawacay Pretoria

News DeskAugust 30, 2026
1 minute read
Nin Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Cabdiqafaar ayaa lagu dilay toogasho, halka nin kale oo lagu magacaabo Goobe uu ku dhaawacmay weerar hubeysan oo xalay ka dhacay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika.

Sida ay sheegayaan xogta laga helayo dhacdada, labada nin ayaa ku sugnaa gudaha ama agagaarka gaari xilliga ay koox hubeysan rasaas ku furtay.

Cabdiqafaar ayaa ku dhintay goobta, halka Goobe, oo dhaawacmay, si degdeg ah loogu qaaday isbitaal ku yaalla Pretoria, halkaas oo lagu daweynayo.

Booliska Koonfur Afrika ayaa gaaray goobta ay toogashadu ka dhacday, waxaana la sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aaddan weerarka iyo cidda ka dambeysay.

Ilaa hadda lama oga ujeeddada ka dambeysay toogashada, mana jirto cid si rasmi ah loogu dhawaaqay inay mas’uul ka tahay weerarka.

Dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dadka iyo ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool Koonfur Afrika ay muddooyinkii dambe wajahaan falal amni darro oo ay ka mid yihiin dhac, toogasho iyo afduub, gaar ahaan deegaannada ay Soomaalidu ku badan tahay.

Booliska ayaa wada baaritaanno lagu ogaanayo sababta weerarka iyo cidda ka dambeysay, inkastoo burcada madow ee Koonfur Africa ay dhowr jeer beegsadeen Soomaalida ku ganacsata wadankaasi.

News DeskAugust 30, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Khilaafkii Ina Muraad Iyo Wasiirka Gaashaandhiga oo Go’aan Laga soo Saaray

August 30, 2026

“Abwaan Jiheeye Xukuumadda Kama Cabanayo Ee Gurigaaga Weeyi Cabashadu Madaxweyne” Xisbiga Kaah

August 30, 2026

“Dhisme casri ah ayaa laga dhisayaa Hargeisa Stadium” Wasaaradda Ciyaaraha JSL

August 30, 2026

“768 boos ayaa imtixaan loo geli doonaa, inta kalena…” Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha JSL

August 30, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker