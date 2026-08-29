Turkiga oo laba markab dagaal u diray Geeska Afrika, isagoo kordhinaya ilaalinta amniga xeebaha Soomaaliya
Turkiye ayaa sii xoojinaysa joogitaankeeda militari ee Geeska Afrika, iyadoo laba markab oo kuwa ciidamada badda ah u dirtay biyaha Soomaaliya, isla markaana ballanqaadday inay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya kaddib afduubka maraakiibta oo ka socda biyaha Soomaaliya.
Wasaaradda Difaaca Turkiye ayaa Khamiistii sheegtay in maraakiibta dagaalka TCG Kemalreis iyo TCG Yzb. Gungor Durmus ay booqan doonaan Jabuuti 3-da iyo 4-ta Sebtembar, iyagoo taageeraya Hawlgalka Ciidamada Badda Soomaaliya iyo howlgallada gaadiidka saadka ee Soomaaliya.
Tallaabadan ayaa timid xilli walaac cusub laga muujinayo amniga maraakiibta ee xeebaha Soomaaliya, kaddib afduub dhawaan ka dhacay gudaha biyaha Soomaaliya.
Afhayeenka Wasaaradda Difaaca Turkiye, Zeki Akturk, ayaa sheegay in taageerada lagama maarmaanka ah la siinayo mas’uuliyiinta Soomaaliya, iyadoo arrintaas lala kaashanayo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiye.
Akturk wuxuu sidoo kale sheegay in Ciidamada Howlgalka Soomaaliya ee Turkiye ay sii wadaan howlahooda, kuwaas oo ku saleysan heshiisyada laba geesoodka ah ee u dhexeeya Ankara iyo Muqdisho, iyadoo ujeeddadu tahay in la xoojiyo awoodda Soomaaliya ee la dagaallanka argagixisada iyo burcad-badeednimada.
Turkiye ayaa muddo ka badan toban sano kamid ahayd saaxiibbada militari ee ugu dhow Soomaaliya. Ankara waxay Muqdisho ku leedahay xarunta ugu weyn ee tababarka milatari ee ay dibadda ku leedahay, iyadoo sannadihii u dambeeyay ballaarisay iskaashiga dhinaca ciidamada badda, kaddib heshiis difaac oo muhiim ah oo ay la gashay Soomaaliya.
Joogitaanka maraakiibta Turkiye ee xeebaha Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Turkiga lagu eedeeyay in ay kalluumaysato ku dishay duqayn ay ka geysatay xeebaha maamulka Puntland.
Labadii todobaad ee ugu dambeeyay in ka badan 10 ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay xeebaha gobolka Nugaal ee Puntland. maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay Turkiga inuu beegsaday kalluumaysato. Weli Turkiga si rasmi ah ugama hadlin eedda loo jeediyay inuu duqeeyay kalluumaysato.