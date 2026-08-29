Somaliya : 187 kiis oo ah tacaddi loo geystay haween iyo gabdho oo la diiwaangeliyay
Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xaquuqul Insaanka Soomaaliya ayaa diiwaan galisay 187 kiis oo tacaddi ah ooloo geystay haween iyo gabdho, kuwaas oo lagu diiwaangeliyay khadka taageerada haweenka iyo carruurta ee dowladda tan iyo markii la bilaabay bishii November ee sanadkii hore.
Xildhibaan Ilyaas Sheekh Axmed oo ka tirsan Golaha Shacabka oo ka hadlayay dood uu baarlamaanku ka yeeshay xeerka kufsiga si wax looga qabto tacaddiyan, ayaa sheegay in xarunta wicitaanka ay haweenka iyo dhibbanayaasha u suuragelisay inay si toos ah u soo gudbiyaan tacaddiyada loo geysto.
Tirada kiisaska la diiwaangeliyay ayaa gaareysa 187, iyadoo gobolka Banaadir uu yahay meesha ugu badan ee laga soo gudbiyay cabashooyinka, halka kiisaska kale laga soo sheegay dowlad-goboleedyada.
Xildhibaanka ayaa sheegay in kiisaska la soo gudbiyay ay muujinayaan baahida loo qabo in la xoojiyo nidaamka ilaalinta haweenka iyo gabdhaha, iyo in hay’adaha dowladda ay si degdeg ah uga jawaabaan cabashooyinka ay dhibbanayaashu soo gudbiyaan.
Xarunta Helpline 116, oo dowladda federaalku aasaastay November 2025, ayaa loogu talagalay in haweenka iyo carruurta ay ku soo gudbiyaan tacaddiyada iyo xadgudubyada, iyadoo kiisaska loo gudbiyo hay’adaha ay khuseyso.
Wasaaradda ayaa sheegtay in ay dadaal ku bixineyso xoojinta adeegyada ilaalinta iyo taageerada dhibbanayaasha, oo ay ka mid yihiin gudbinta kiisaska, adeegyada caafimaadka iyo taageerada sharciyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa wadda dadaallo lagu horumarinayo sharciga wax ka qabanaya kufsiga iyo tacaddiyada galmada, iyadoo hindise-sharciyeedka Dambiyada Kufsiga iyo Anshax-xumada uu haatan horyaallo baarlamaanka Soomaaliya.