Somaliya : 187 kiis oo ah tacaddi loo geystay haween iyo gabdho oo la diiwaangeliyay

News DeskAugust 29, 2026
1 minute read

Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xaquuqul Insaanka Soomaaliya ayaa diiwaan galisay 187 kiis oo tacaddi ah ooloo geystay haween iyo gabdho, kuwaas oo lagu diiwaangeliyay  khadka taageerada haweenka iyo carruurta ee dowladda tan iyo markii la bilaabay bishii November ee sanadkii hore.

Xildhibaan Ilyaas Sheekh Axmed oo ka tirsan Golaha Shacabka oo ka hadlayay dood uu baarlamaanku ka yeeshay xeerka kufsiga si wax looga qabto tacaddiyan, ayaa sheegay in xarunta wicitaanka ay haweenka iyo dhibbanayaasha u suuragelisay inay si toos ah u soo gudbiyaan tacaddiyada loo geysto.

Tirada kiisaska la diiwaangeliyay ayaa gaareysa 187, iyadoo gobolka Banaadir uu yahay meesha ugu badan ee laga soo gudbiyay cabashooyinka, halka kiisaska kale laga soo sheegay dowlad-goboleedyada.

Xildhibaanka ayaa sheegay in kiisaska la soo gudbiyay ay muujinayaan baahida loo qabo in la xoojiyo nidaamka ilaalinta haweenka iyo gabdhaha, iyo in hay’adaha dowladda ay si degdeg ah uga jawaabaan cabashooyinka ay dhibbanayaashu soo gudbiyaan.

Xarunta Helpline 116, oo dowladda federaalku aasaastay November 2025, ayaa loogu talagalay in haweenka iyo carruurta ay ku soo gudbiyaan tacaddiyada iyo xadgudubyada, iyadoo kiisaska loo gudbiyo hay’adaha ay khuseyso.

Wasaaradda ayaa sheegtay in ay dadaal ku bixineyso xoojinta adeegyada ilaalinta iyo taageerada dhibbanayaasha, oo ay ka mid yihiin gudbinta kiisaska, adeegyada caafimaadka iyo taageerada sharciyeed.

Dowladda Soomaaliya ayaa wadda dadaallo lagu horumarinayo sharciga wax ka qabanaya kufsiga iyo tacaddiyada galmada, iyadoo hindise-sharciyeedka Dambiyada Kufsiga iyo Anshax-xumada uu haatan horyaallo baarlamaanka Soomaaliya.

News DeskAugust 29, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Haddii ay sidan kusii socoto, HARGEYSA AYAA LA INOOGU IMAN DOONAA!” — MAXAA SOCDA?

August 29, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐬𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐢𝐲𝐢𝐢𝐧 𝐤𝐚 𝐬𝐨𝐨 𝐣𝐞𝐞𝐝𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐚𝐚𝐠 𝐨𝐨 𝐝𝐡𝐚𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐛 𝐮𝐠𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐥𝐚𝐚𝐛𝐭𝐚𝐲 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐨𝐨𝐝𝐚

August 29, 2026

“Ictiraafka Israa’iil waxa uu Somaliland keenay fagaarayaasha caalamka” Amb. Baashe Cawil

August 29, 2026

Uganda oo shaacisay inay ciidamadeeda kala bixi doonto Soomaaliya bisha Agoosto 2027

August 29, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker