Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Qodista ceelka shidaalka Curad-1 laga yaabo in la soo gabagabeeyo bisha Sebtembar
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Batroolka Soomaaliya, Cabdulqaadir Aadan, ayaa sheegay in hawsha qodista ceelka shidaalka ee Curad-1, oo Türkiye ka waddo xeebaha Soomaaliya, ay si xawli ah u socoto, isla markaana la soo gabagabeyn karo dhammaadka bisha Sebtembar.
Agaasimaha ayaa sheegay in qodistu ay gaartay qiyaastii 3,000 mitir, iyadoo hawshu u socoto si ka dhakhso badan jadwalkii hore, isla markaana aan la soo sheegin dhibaatooyin farsamo.
Hawsha ayaa markii hore loo qorsheeyay in la soo gabagabeeyo bisha Oktoobar, balse agaasimaha guud wuxuu sheegay in xawaaraha hadda lagu socdo uu suuragal ka dhigi karo in la dhammeeyo bil ka hor waqtigii loo qorsheeyay.
“Waxaa suuragal ah in hawsha la soo gabagabeeyo dhammaadka Sebtembar. Oktoobar ayaa markii hore loo qorsheeyay inay noqoto waqtiga dhammaystirka,” ayuu yiri.
Cabdulqaadir Aadan wuxuu sidoo kale sheegay in ilaa hadda aan la soo sheegin shilal ama cilado farsamo, isagoo xusay in hawsha loo fulinayo si waafaqsan heerarka badbaadada iyo shuruudaha farsamo.
Qiyaastii 470 ilaa 480 qof ayaa ka shaqeynaya maraakiibta qodista iyo kuwa taageerada, iyadoo muwaadiniinta Türkiye ay yihiin ku dhawaad 20 boqolkiiba shaqaalaha.
Markabka qodista ee Türkiye ee jiilka toddobaad, Çağrı Bey, ayaa qodaya ceelka Curad-1, oo ku yaalla qiyaastii 370km dhinaca badda uga beegan Muqdisho.
Qorshuhu wuxuu yahay in qodistu gaarto qiyaastii 4,000 mitir oo ka hooseeya sagxadda badda, iyadoo wadarta qoto-dheeraanta ceelka la filayo inay gaarto ku dhawaad 7,500 mitir.
Curad-1 waa hawlgalkii ugu horreeyay ee Türkiye ay ka fuliso qodista shidaalka badda hoosteeda iyadoo ka baxsan biyaha dhuleedkeeda.