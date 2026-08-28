” Si loo Aamusiiyo Abwaan Jiheeye In Xadhiga Loo Adeegsado Waa Sharci Daro..” Xildhibaan Raambo

News DeskAugust 28, 2026
Less than a minute

DEGDEG: Si loo Aamusiiyo Abwaan Jiheeye In Xadhiga Loo Adeegsado Waa Sharci Daro

Waxa aan canbaaraynayaa xadhiga Abwaan Ismaaciil Jiheeye. Waxa uu xadhigiisu ka soo horjeedda Dastuurka Jamhuuriyada Somaliland in loo adeegsado xadhig si loo aamusiiyo muwaadin dhiibtay aragti.

Abwaanku, waxa uu ka cawday madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland. Halkii ay ka ahayd inuu madaxweynuhu ka gar-baxo ee wax laga qaban lahaa cabashada muwaadinka, waxa ay xukuumaddu kaga falcelisay xadhig. Arinkaasi waxa uu si cad uga soo horjeedda qodobka 32aad ee Dastuurka Somaliland.
Waxa aan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo xukuumadda Somaliland inay xorriyadiisa u soo celiso Abwbaan Jiheeye.

Nin ku yidhi “I daw mari”
Duudsiguu tirsanayoo
Laga daayo mooyee,
Wixii kalaba doogiyo
Dacar bay ku kiciyaan.

Alle haw naxariisto Abwaan Gaariye. Aamiin

Xildhibaan Raambo

News DeskAugust 28, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

“Nabadaynta Yaan La Fool Eryin Ee Haloo Talo Badsado” Sheekh Abdirahmaan Dheere

August 28, 2026

“Akhlaaqda wanaagsan waxa ka mida in la dhawro dareenka dadka oon la qalbi jabin” Sh Dr Axmed iid

August 28, 2026

Xaggee Ka soo Bilaabantay Gudida Horumarinta Gobolka Togdheer?

August 28, 2026

Qatar iyo Iran oo ka wada hadlay xaalka Hormuz iyo xiisadda gobolka

August 28, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker