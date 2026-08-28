” Si loo Aamusiiyo Abwaan Jiheeye In Xadhiga Loo Adeegsado Waa Sharci Daro..” Xildhibaan Raambo
DEGDEG: Si loo Aamusiiyo Abwaan Jiheeye In Xadhiga Loo Adeegsado Waa Sharci Daro
Waxa aan canbaaraynayaa xadhiga Abwaan Ismaaciil Jiheeye. Waxa uu xadhigiisu ka soo horjeedda Dastuurka Jamhuuriyada Somaliland in loo adeegsado xadhig si loo aamusiiyo muwaadin dhiibtay aragti.
Abwaanku, waxa uu ka cawday madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland. Halkii ay ka ahayd inuu madaxweynuhu ka gar-baxo ee wax laga qaban lahaa cabashada muwaadinka, waxa ay xukuumaddu kaga falcelisay xadhig. Arinkaasi waxa uu si cad uga soo horjeedda qodobka 32aad ee Dastuurka Somaliland.
Waxa aan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo xukuumadda Somaliland inay xorriyadiisa u soo celiso Abwbaan Jiheeye.
Nin ku yidhi “I daw mari”
Duudsiguu tirsanayoo
Laga daayo mooyee,
Wixii kalaba doogiyo
Dacar bay ku kiciyaan.
Alle haw naxariisto Abwaan Gaariye. Aamiin
Xildhibaan Raambo