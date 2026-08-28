Qatar iyo Iran oo ka wada hadlay xaalka Hormuz iyo xiisadda gobolka
Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar, Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ayaa booqday caasimadda Iran ee Tehran, halkaas oo uu kula kulmay madaxda Iran.
Kulamadu waxay diiradda saareen mustaqbalka marin-biyoodka Strait of Hormuz, gaar ahaan qorshe lagu sameynayo marin ku-meel-gaar ah oo maraakiibtu isticmaali karaan. Waxaa sida oo kale laga hadlay qorshe wadajir ah oo lagu nadiifinayo miinooyinka lagu sheegay in lagu aasay marin-biyoodka xilligii dagaalka.
Labada dhinac waxay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo yareyn lahaa xiisadda gobolka loona abuuri lahaa xaalad ku habboon in wada-hadallada Iran iyo Mareykanka dib loo bilaabo, si loo gaaro xasillooni iyo amni gobolka.
Sheekh Mohammed wuxuu sidoo kale si gaar ah ula kulmay Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, oo ah wadaxaajoodaha ugu sarreeya Iran.