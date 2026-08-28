Qatar iyo Iran oo ka wada hadlay xaalka Hormuz iyo xiisadda gobolka

News DeskAugust 28, 2026
1 minute read

Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar, Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ayaa booqday caasimadda Iran ee Tehran, halkaas oo uu kula kulmay madaxda Iran.

Kulamadu waxay diiradda saareen mustaqbalka marin-biyoodka Strait of Hormuz, gaar ahaan qorshe lagu sameynayo marin ku-meel-gaar ah oo maraakiibtu isticmaali karaan. Waxaa sida oo kale laga hadlay qorshe wadajir ah oo lagu nadiifinayo miinooyinka lagu sheegay in lagu aasay marin-biyoodka xilligii dagaalka.

Labada dhinac waxay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo yareyn lahaa xiisadda gobolka loona abuuri lahaa xaalad ku habboon in wada-hadallada Iran iyo Mareykanka dib loo bilaabo, si loo gaaro xasillooni iyo amni gobolka.

Sheekh Mohammed wuxuu sidoo kale si gaar ah ula kulmay Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, oo ah wadaxaajoodaha ugu sarreeya Iran.

News DeskAugust 28, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Nabadaynta Yaan La Fool Eryin Ee Haloo Talo Badsado” Sheekh Abdirahmaan Dheere

August 28, 2026

“Akhlaaqda wanaagsan waxa ka mida in la dhawro dareenka dadka oon la qalbi jabin” Sh Dr Axmed iid

August 28, 2026

Xaggee Ka soo Bilaabantay Gudida Horumarinta Gobolka Togdheer?

August 28, 2026

Iiraan oo si adag uga hadashay qorshaha qaarijinta wiilka Trump

August 28, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker