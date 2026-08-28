Iiraan oo si adag uga hadashay qorshaha qaarijinta wiilka Trump
Mohsen Rezaei, oo ah Xoghayaha Golaha Sare ee Amniga Qaranka Iran, ayaa sheegay in wararka ku saabsan shirqool la sheegay in Iran ay ku doonaysay inay ku disho Donald Trump, iyo hanjabaad lagu sheegay in lagu dili rabay wiilkiisa yar, ay yihiin “shirqool” uu abaabulay Ra’iisul Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu.
Rezaei oo la hadlay kanaalka wararka Carabta ee Al-Manar ayaa sheegay, in Netanyahu uu doonayo inuu Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump cabsi geliyo isagoo adeegsanaya wararkan, si Mareykanku uga qayb qaato dagaalka ka dhanka ah Iran.
Rezaei wuxuu sheegay in Netanyahu uu faafiyay “warar been abuur ah” oo ku saabsan shirqoolka la sheegay ee Iran ay ku doonaysay inay ku disho Trump, taas oo cabsi gelisay madaxweynaha Mareykanka isla markaana saameyn ku yeelatay go’aannadiisa.
Wuxuu yiri: “Isagoo ka baqaya wararkan, Trump waxaa la arkayay isagoo booqashadiisii Turkiga ku safraya gaari sahay cunto sida shaqaale caadi ah.”
Rezaei wuxuu intaas ku daray: “Haddii aan go’aan qaadanno, cidina kama hor istaagi karto inaan fulinno. Laakiin wararkani waa hadal aan macno lahayn oo uu Netanyahu sheegay.”
Warbaahinta Iran, oo ay ku jiraan wakaaladaha wararka, ayaa daabacay qaybo ka mid ah wareysiga Rezaei uu siiyay Al-Manar.
Si kastaba ha ahaatee, Rezaei ma uusan soo bandhigin wax caddeyn ah oo dadweynaha loo hayo oo taageeraya sheegashadiisa ku saabsan hanjabaadda la sheegay ee lagu doonayo in lagu dilo Trump ama lagu bartilmaameedsado wiilkiisa.