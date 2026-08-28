Dhulgariir 6.0 Magnitude ah oo laga dareemay Soomaaliya iyo Yemen
Dhulgariir cabbirkiisu yahay 6.0 magnitude ayaa ka dhacay Gacanka Cadmeed, halkaas oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Yemen, sida ay sheegtay Hay’adda Sahanka Dhulka ee Maraykanka (USGS).
Dhulgariirka ayaa ka dhacay meel qiyaastii 145 kiiloomitir u jirta xeebaha Soomaaliya, waxaana la sheegay inuu ahaa dhulgariir aan aad u qoto dheerayn, isagoo laga dareemay deegaannada ku dhow halka uu ka dhacay.
Dhulgariirka ayaa dhacay abaare 12:07 habeenimo waqtiga maxalliga ah, waxaana gariirkiisa laga dareemay qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Yemen.
Wararka horudhaca ah ayaa sheegaya in aanay jirin wax dhimasho ama dhaawac ah oo markiiba la soo wariyay, sidoo kalena aan la diiwaangelin burbur weyn oo dhismayaal ah.
Dadka ku nool qaar ka mid ah deegaannada xeebaha ayaa sheegay in dhismayaal ay ruxmeen, halka alaabaha guryahana ay gariireen muddo dhowr ilbiriqsi ah.
Hay’adaha ay khusayso ayaa sidoo kale la sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda, gaar ahaan suurtagalnimada gariirro kale oo daba socda dhulgariirka.
Dhulgariirradu kuma cusba Gacanka Cadmeed, oo ku yaalla meel ay ku kulmaan dhaqdhaqaaqyada saxannada dhulka ee Carabta iyo Afrika. Dhaqdhaqaaqa labada saxan ayaa sababa cadaadis dhulka hoostiisa ah, kaas oo mararka qaar keena dhulgariirro.
Gacanka Cadmeed ayaa sidoo kale ah marin-biyood muhiim ah oo isku xira Badda Carabta iyo Badda Cas, isla markaana ay maraan maraakiib ganacsi oo caalami ah, taas oo ka dhigaysa la socodka dhulgariirrada ka dhaca aagga mid muhiim ah.