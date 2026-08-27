Aqalka Sare oo digniin u diray 20 Senator oo ka maqnaaday fadhiyada Golaha

News DeskAugust 27, 2026
1 minute read

Guddiga Xeer-hoosaadka, Anshaxa, Xasaanadda iyo Daryeelka Senatorada ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa digniin rasmi ah u diray 20 Senator, kaddib markii lagu eedeeyay inay ka maqnaadeen fadhiyada Golaha.

Guddiga ayaa qoraal ku taariikhaysan 26 Agoosto 2026 ku sheegay in digniinta loo jeediyay Senatorada ay qayb ka yihiin waajibaadka guddiga ee ku saabsan ilaalinta nidaamka Golaha iyo gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee xubnaha Aqalka Sare.

Guddigu wuxuu Senatorada ku wargeliyay muhiimadda ay leedahay joogteynta ka qaybgalka fadhiyada Golaha, isagoo xusay in xubnaha laga doonayo inay si joogto ah uga qayb qaataan howlaha Baarlamaanka, isla markaana ay gutaan waajibaadka loo igmaday.

Warqadda ayaa sidoo kale sheegtay in guddigu uu Senatorada xusuusiyay mas’uuliyadda ka saaran gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, iyadoo laga dalbaday inay ka fogaadaan maqnaanshaha aan loo meel dayin.

Aqalka Sare ayaa ka kooban 54 Senator, wuxuuna matalaa Dowlad-goboleedyada Xubnaha ka ah Federaalka, isagoo door ku leh sharci-dejinta, ilaalinta nidaamka federaalka iyo dabagalka howlaha dowladda.

HALKAAN HOOSE KA AKHRI XUBNAHA LALA WADAAGAY DIGNIINTA EE KA MAQAN FADHIGA GOLAHA AQALKA SARE.

Aqalka Sare oo digniin u diray 20 Senator oo ka maqnaaday fadhiyada Golaha

Aqalka Sare oo digniin u diray 20 Senator oo ka maqnaaday fadhiyada Golaha

News DeskAugust 27, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS: SOMALILAND OO RAACAYSA QORSHAHA JABUUTI — BERBERA OO LOO BANDHIGAYO QUWADAHA MILITARI

August 27, 2026

“Waa in aynu horumarka dalkeena ka shaqayno, una soo jeedsano.” Guddoomiyaha Maxkamda Sare

August 27, 2026

Xukuumadda Somaliland oo digniin iyo talooyin ka soo saartay

August 27, 2026

“Firdhiye Masar buu joogaa Wuxuu doonaya Somaliland in uu Dagaal la galo.”Xil Mustafe Maxamed Daahir

August 27, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker