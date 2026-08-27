Aqalka Sare oo digniin u diray 20 Senator oo ka maqnaaday fadhiyada Golaha
Guddiga Xeer-hoosaadka, Anshaxa, Xasaanadda iyo Daryeelka Senatorada ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa digniin rasmi ah u diray 20 Senator, kaddib markii lagu eedeeyay inay ka maqnaadeen fadhiyada Golaha.
Guddiga ayaa qoraal ku taariikhaysan 26 Agoosto 2026 ku sheegay in digniinta loo jeediyay Senatorada ay qayb ka yihiin waajibaadka guddiga ee ku saabsan ilaalinta nidaamka Golaha iyo gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee xubnaha Aqalka Sare.
Guddigu wuxuu Senatorada ku wargeliyay muhiimadda ay leedahay joogteynta ka qaybgalka fadhiyada Golaha, isagoo xusay in xubnaha laga doonayo inay si joogto ah uga qayb qaataan howlaha Baarlamaanka, isla markaana ay gutaan waajibaadka loo igmaday.
Warqadda ayaa sidoo kale sheegtay in guddigu uu Senatorada xusuusiyay mas’uuliyadda ka saaran gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, iyadoo laga dalbaday inay ka fogaadaan maqnaanshaha aan loo meel dayin.
Aqalka Sare ayaa ka kooban 54 Senator, wuxuuna matalaa Dowlad-goboleedyada Xubnaha ka ah Federaalka, isagoo door ku leh sharci-dejinta, ilaalinta nidaamka federaalka iyo dabagalka howlaha dowladda.
HALKAAN HOOSE KA AKHRI XUBNAHA LALA WADAAGAY DIGNIINTA EE KA MAQAN FADHIGA GOLAHA AQALKA SARE.