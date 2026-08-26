Ra’iisul Wasaaraha Isreal oo shaki galiyay arrimaha socda iyo sababta

News DeskAugust 26, 2026
Less than a minute

Ra’iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in heshiis diblomaasiyadeed lala gaari karo madaxda Iran, isagoo shaki ka muujiyay suurtagalnimada in khilaafaadka u dhexeeya Tehran iyo reer Galbeedka lagu xallin karo wada-hadal.

Netanyahu ayaa hadalkan sheegay kaddib kulan uu la yeeshay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, isagoo sheegay inay ka wada hadleen suurtagalnimada in arrinta Iran lagu xalliyo diblomaasiyad.

Si kastaba ha ahaatee, Netanyahu wuxuu carrabka ku adkeeyay inay adkaan doonto in madaxda Iran heshiis lagula gaaro waddada diblomaasiyadda.

Hadalladiisa ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo ay wadaan dhexdhexaadiyayaal ay ka mid tahay Pakistan, kuwaas oo doonaya inay qaboojiyaan xiisadda u dhexeysa Iran iyo Maraykanka, isla markaana xal wada-hadal ah loogu helo is-mariwaaga labada dhinac.

News DeskAugust 26, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Itoobiya oo Duqayn Culus Gaysatay, Tigreega oo Firxad kujira iyo Qorshaha Abay Ee Deeganka Somalida

August 26, 2026

Istaraatiijiyada Xukuumadda ka Qaatay Colaada Galbeedka Maah Mid midho Dhala..” Xil Cabdikariim

August 26, 2026

“Kuwa hargaysa laga soo liis gareeyay waanu kasoo hor jeednaa”jiif caaqil maxamed fadhi yare

August 26, 2026

“Cumar Sayid wuxuu ku Duceeyay Guri xaaraan ah oo uu dhistay..” Gudoomiye Weli.

August 26, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker