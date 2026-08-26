Hoggaamiyaasha Afrka qaarkood oo beesha caalamka dalab u dirsaday

News DeskAugust 26, 2026
1 minute read

Agaasimaha Xarumaha Afrika ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, iyo hoggaamiyeyaasha Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Uganda ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay kordhiso taageerada dhaqaale si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Ebola.

Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen ayaa lagu sheegay in taageerada dhaqaale ay tahay inay la jaanqaaddo xawaaraha uu cudurku ku fidayo, kaas oo DRC ku dilay in ka badan 2,600 qof, halka in ka badan 5,500 qof uu ku dhacay.

Waxay sheegeen in dib u dhaca maalgelintu uu keeni karo in aan la gaarsiin daawooyinka iyo qalabka ilaalinta shaqaalaha caafimaadka.

Waxay sidoo kale ugu baaqeen deeq-bixiyeyaasha inay fuliyaan ballanqaadyadii dhaqaale ee ay sameeyeen, kuwaas oo gaaraya ku dhowaad 1.3 bilyan oo dollar, si loo xoojiyo tallaabooyinka lagula dagaallamayo cudurka.

News DeskAugust 26, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Itoobiya oo Duqayn Culus Gaysatay, Tigreega oo Firxad kujira iyo Qorshaha Abay Ee Deeganka Somalida

August 26, 2026

Istaraatiijiyada Xukuumadda ka Qaatay Colaada Galbeedka Maah Mid midho Dhala..” Xil Cabdikariim

August 26, 2026

“Kuwa hargaysa laga soo liis gareeyay waanu kasoo hor jeednaa”jiif caaqil maxamed fadhi yare

August 26, 2026

“Cumar Sayid wuxuu ku Duceeyay Guri xaaraan ah oo uu dhistay..” Gudoomiye Weli.

August 26, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker