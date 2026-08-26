Hoggaamiyaasha Afrka qaarkood oo beesha caalamka dalab u dirsaday
Agaasimaha Xarumaha Afrika ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, iyo hoggaamiyeyaasha Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Uganda ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay kordhiso taageerada dhaqaale si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Ebola.
Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen ayaa lagu sheegay in taageerada dhaqaale ay tahay inay la jaanqaaddo xawaaraha uu cudurku ku fidayo, kaas oo DRC ku dilay in ka badan 2,600 qof, halka in ka badan 5,500 qof uu ku dhacay.
Waxay sheegeen in dib u dhaca maalgelintu uu keeni karo in aan la gaarsiin daawooyinka iyo qalabka ilaalinta shaqaalaha caafimaadka.
Waxay sidoo kale ugu baaqeen deeq-bixiyeyaasha inay fuliyaan ballanqaadyadii dhaqaale ee ay sameeyeen, kuwaas oo gaaraya ku dhowaad 1.3 bilyan oo dollar, si loo xoojiyo tallaabooyinka lagula dagaallamayo cudurka.