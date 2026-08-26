Dalka Sudaan oo dad rayad ah lagu laayay

News DeskAugust 26, 2026
1 minute read

Ugu yaraan 27 qof, oo ay ku jiraan afar carruur ah, ayaa ku dhintay rabshado cusub oo ka dhacay gobolka Koonfurta Kordofan ee Sudan.

Wararka ayaa sheegaya in weerarradu ka dhaceen deegaannada Qardud iyo Abu Hamama, halkaas oo ay degto bulshada Otoro, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dhowr haween ah.

Ururka Dhakhaatiirta Sudan ayaa kooxda fallaagada ah ee SPLM-N, oo uu hoggaamiyo Abdel Aziz al-Hilu, ku eedeeyay inay weerarrada geysatay. Ururku wuxuu sheegay in weerarrada lagu qaaday dadka rayidka ah ay dhaceen xilli uu sii xoogeysanayay iska horimaadka u dhexeeya kooxda iyo bulshada Otoro.

Ururku wuxuu sheegay in weerarradu sababeen barakac ballaaran, iyadoo dad badan ay u qaxeen deegaannada Abu Hitan iyo Kadugli.

Waxa kale oo uu ka digay in weerarrada joogtada ah ee dadka rayidka ah loogu qaadayo sabab la xiriirta kala duwanaanshaha qowmiyadeed ay isu beddeli karaan colaad qowmiyadeed oo ka sii ballaaran tan hadda. Wuxuu sheegay in weerarrada lagu qaado haween iyo carruur aan hubaysnayn ay yihiin xadgudub ka dhan ah sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada

News DeskAugust 26, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Itoobiya oo Duqayn Culus Gaysatay, Tigreega oo Firxad kujira iyo Qorshaha Abay Ee Deeganka Somalida

August 26, 2026

Istaraatiijiyada Xukuumadda ka Qaatay Colaada Galbeedka Maah Mid midho Dhala..” Xil Cabdikariim

August 26, 2026

“Kuwa hargaysa laga soo liis gareeyay waanu kasoo hor jeednaa”jiif caaqil maxamed fadhi yare

August 26, 2026

“Cumar Sayid wuxuu ku Duceeyay Guri xaaraan ah oo uu dhistay..” Gudoomiye Weli.

August 26, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker