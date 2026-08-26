Dalalka ay u dhasheen dadka la la’yahay oo hadda la shaaciyay
Sida aan soo sheegnay, 384 qof oo safar ku jiray ayaa la sheegay in la la’yahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin 93 muwaadin Nepal u dhashay iyo 291 ajaanib ah.
Sida uu sheegay Guddiga Dalxiiska Nepal, ajaanibta la la’yahay waxaa ka mid ah:
- 12 muwaadin oo British ah
- 105 Hindi ah
- 37 Hindi ah oo aan dalka deggenayn
- 17 Malaysian ah
- 4 Koonfur Afrikaan ah
- 3 Maraykan ah
- 1 Australian ah
- 1 Dutch ah
- 111 qof ayaa weli jinsiyaddooda la xaqiijin.