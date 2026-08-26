Dalalka ay u dhasheen dadka la la’yahay oo hadda la shaaciyay

News DeskAugust 26, 2026
Less than a minute

Sida aan soo sheegnay, 384 qof oo safar ku jiray ayaa la sheegay in la la’yahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin 93 muwaadin Nepal u dhashay iyo 291 ajaanib ah.

Sida uu sheegay Guddiga Dalxiiska Nepal, ajaanibta la la’yahay waxaa ka mid ah:

  • 12 muwaadin oo British ah
  • 105 Hindi ah
  • 37 Hindi ah oo aan dalka deggenayn
  • 17 Malaysian ah
  • 4 Koonfur Afrikaan ah
  • 3 Maraykan ah
  • 1 Australian ah
  • 1 Dutch ah
  • 111 qof ayaa weli jinsiyaddooda la xaqiijin.

News DeskAugust 26, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Itoobiya oo Duqayn Culus Gaysatay, Tigreega oo Firxad kujira iyo Qorshaha Abay Ee Deeganka Somalida

August 26, 2026

Istaraatiijiyada Xukuumadda ka Qaatay Colaada Galbeedka Maah Mid midho Dhala..” Xil Cabdikariim

August 26, 2026

“Kuwa hargaysa laga soo liis gareeyay waanu kasoo hor jeednaa”jiif caaqil maxamed fadhi yare

August 26, 2026

“Cumar Sayid wuxuu ku Duceeyay Guri xaaraan ah oo uu dhistay..” Gudoomiye Weli.

August 26, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker