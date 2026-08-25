War cusub oo ka soo kordhay wadahadallada Mareykan iyo Iran
Pakistan waxay sheegtay in horumar weyn laga sameeyay wada-hadalladii ay wakiilladeeda kula yeesheen madaxda Iran magaalada Tehran, kuwaas oo diiradda lagu saarayay sidii loo heli lahaa waddooyin lagu soo afjaro colaadda loona gaaro nabad.
Taliyaha guud ee ciidamada Pakistan, Field Marshal Asim Munir, ayaa hoggaaminayay wafdiga Pakistan ee booqashada ku tagay Tehran.
Wararka ayaa sheegaya in wada-hadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Iran, wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay diiradda saareen joojinta sii xoogeysanaya colaadda, dib u furista Marin-biyoodka Hormuz, iyo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka u dhexeeya Iran iyo Maraykanka.
Waxaa sidoo kale la sheegay in Field Marshal Munir uu la hadlay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ka hor inta uusan u safrin Tehran. Trump ayaa Pakistan ka codsaday inay adeegsato saameynteeda si ay Iran ugu dhiirrigeliso inay dib ugu soo laabato miiska wada-hadallada.
Si kastaba ha ahaatee, Washington illaa hadda kama aysan hadlin natiijada wada-hadallada.