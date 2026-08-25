Markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo xaalkiisa laga walaacsanyahay iyo dalka uu ku wajahanyahay
Markabka dagaalka ee Maraykanka ee USS Abraham Lincoln ayaa toddobaadka soo socda gaari doona deked ku taalla Thailand, kaddib hawlgal dheer oo uu ku joogay Bariga Dhexe, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Thailand.
Arrintan ayaa timid xilli ay soo baxayeen walaacyo ku saabsan xaaladda askarta saaran markabka, oo ay ku jiraan dhibaatooyin la xiriira caafimaadka maskaxda iyo xaaladaha nololeed ee dadkaas.
Xildhibaan ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ee Maraykanka ayaa sheegay in markabku dhigay rikoor, isagoo in ka badan 200 maalmood oo xiriir ah badda ku jiray isaga oo aan deked ku hakan.
Mas’uul Thai ah oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in ku dhowaad 5,000 askari iyo badmaaxiin ay Thailand imaan doonaan, halkaas oo ay ku nasan doonaan kaddib muddo dheer oo ay badda ku jireen.
Milatariga Thailand kama uusan jawaabin codsi loo diray oo ku saabsanaa faallo ku saabsan arrintan.