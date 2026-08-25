ICE oo diiday in ay sii deyso faylasha baaritaan ka dhan ah xildhibaan Ilhan Omar
Hay’adda Socdaalka iyo Dhaqangelinta Kastamyada Mareykanka (ICE) ayaa jawaab ka bixisay codsi xog-raadis ah oo ku saabsanaa warar sheegaya in baaritaan federaal ah lagu sameeyay Xildhibaan Ilhan Omar, gaar ahaan eedeymo la xiriira khiyaano dhanka guurka iyo arrimaha socdaalka.
Codsiga xogta ayaa waxaa gudbiyay warbaahinta Just the News bishii Janaayo, iyadoo la weydiiyay ICE haddii ay hayso faylal ama diiwaanno la xiriira baaritaan lagu sameeyay Ilhan oo ku saabsan eedeymo ah inay qof qaraabo ah ka caawisay inuu helo sharci deganaansho Mareykanka.
ICE ma aysan xaqiijin si toos ah jiritaanka baaritaan noocaas ah, balse waxay adeegsatay qodob ka mid ah sharciga Xorriyadda Macluumaadka (FOIA) kaas oo oggolaanaya in la diido sii deynta xogta haddii faafinteedu ay carqaladeyn karto hawlgallo ama dacwado sharci oo socda.
Arrintan ayaa dib u soo nooleysay hadallo hore oo ka soo baxay Ilhan Omar, oo bishii May si cad u diiday in Wasaaradda Caddaaladda Mareykanka ama hay’ad kale oo federaal ah ay baaritaan ku hayso. Ilhan Omar waxay markaas ku tilmaantay hadallada ku saabsan baaritaanka kuwo aan sal lahayn.
Dhanka kale, waxaa sidoo kale su’aalo laga keenay warbixin maaliyadeed oo Omar gudbisay. Warbixinteedii maaliyadeed ee 2024 ayaa lagu sheegay hanti u dhaxaysa $6 milyan iyo $30 milyan, halka warbixin la saxay markii dambe ay muujisay qiime aad uga hooseeya, oo lagu sheegay qiyaastii $20,000 ilaa $125,000
Xafiiska Omar ayaa arrintaas ku sababeeyay khalad uu sameeyay xisaabiye, balse xubno ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku baaqay in arrinta si dheeraad ah loo baaro, iyadoo su’aalo laga keenay sida farqiga weyn ee ku yimid warbixinta hantida.
Arrimaha Ilhan Omar ayaa sidoo kale lagu xusay jawiga siyaasadeed ee Minnesota, halkaas oo baaritaanno iyo dacwado la xiriira musuqmaasuq iyo lunsashada lacagaha dowladda ay hore uga dhaceen. Kiiska Feeding Our Future, oo lagu eedeeyay in lagu lunsaday boqolaal milyan oo doollar oo ka mid ahaa lacagihii loogu talagalay barnaamijyada cuntada carruurta, ayaa sababay xukunno maxkamadeed iyo dacwado badan.