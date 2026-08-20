Trump oo jeediyay hanjabaado culus oo ka dhan ah Iran

News DeskAugust 20, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay “hawlgal dhaqaale oo aan hore loo arag” oo ka dhan ah Iran.

Trump wuxuu sheegay in Iran ay diidday fursado badan oo heshiis lagu gaari lahaa, sidaas darteedna Mareykanku bilaabayo dagaal dhaqaale iyo go’doomin ballaaran.

Wuxuu sidoo kale ka digay in dalalka ama shirkadaha ka caawiya Iran dhinaca maaliyadda, shidaalka, maraakiibta ama bangiyada ay wajihi doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo culus.

Trump wuxuu hawlgalkan ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah oo lagu wiiqayo awoodda Iran, wuxuuna xulafada Mareykanka ugu baaqay inay taageeraan.

News DeskAugust 20, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Burcad-badeeda Soomaalida oo dalbaday $3 milyan si loo sii daayo 10 badmaax oo kasoo jeeda Pakistan

August 20, 2026

Weerarro culus oo Ruushku ka fuliyay Ukraine

August 20, 2026

Maamulka Trump oo bartilmaameedsan kara kumanaan Itoobiyaan ah si dalka looga masaafuriyo

August 20, 2026

Deynta Mareykanka oo sare u dhaaftay 40 trillion oo doolar

August 20, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker