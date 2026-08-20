Deynta Mareykanka oo sare u dhaaftay 40 trillion oo doolar
Tirakooyinka ka soo baxay Wasaaradda Maaliyadda ee Mareykanka ayaa muujinaya in deynta qaranka Mareykanka ay laba jibbaarantay muddo toban sano ah, iyadoo kor u dhaaftay $40 tiriliyan.
Kororka deyntaas ayaa ka dhashay sannado badan oo ay dowladdu si weyn u kharash-gareysay intii ay talada hayeen madaxweynayaashii Donald Trump iyo Joe Biden, iyo sidoo kale kororka dulsaarka oo sii kordhiyay wadarta deynta.
Kharashaadka dowladda oo kordhay, oo ay ku jiraan kharashaadka dagaalka, iyo canshuur-dhimista ayaa ka mid ah sababaha arrintan keenay.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Trump wuxuu ku eedeeyay kororka heerarka dulsaarka. Wuxuu sheegay in “haddii dalkeennu doonayo inuu guuleysto oo horumar sameeyo, heerarka dulsaarku ay tahay inay hoos u dhacaan, sababtoo ah taasi waxay sii caddaynaysaa in dalkeennu yahay dal xooggan”.
Sannadkii 2016, deynta qaranka Mareykanka waxay ka yareyd $20 tiriliyan.
Xafiiska Miisaaniyadda Kongareeska Mareykanka ayaa hore u saadaaliyay in wadarta deyntu ay gaari doonto $39.6 tiriliyan marka uu dhammaado sannad-maaliyadeedka 2026.
Kororka deynta oo ka sare u dhaafay intii la filayay ayaa walaac ka dhaliyay qiyaasta ay dowladda Mareykanku u baahan tahay inay lacag ku amaahato iyo saameynta arrintaasi ay mustaqbalka ku yeelan karto kororka dulsaarka.
Xafiiska Miisaaniyadda Kongareeska ayaa sheegay in kharashka dulsaarka deynta Mareykanku uu ku dhowaanayo $1.41 tiriliyan, iyadoo la filayo in deynta qaranku ay gaarto ku dhowaad $64 tiriliyan marka la gaaro 2036.
Iyadoo dowladda Mareykanku ay lacag badan u adeegsanayso buuxinta farqiga miisaaniyaddeeda, macaamiisha ayaa iyaguna wajahaya dulsaaryo sare iyo sicir-barar.