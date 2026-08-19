Qalibaf oo u ambabaxay Baghdad

News DeskAugust 19, 2026
Less than a minute

Sida ay sheegayaan warbaahinta Iiraan, Mohammad Baqer Qalibaf, oo ah Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Islaamiga ah ee Iiraan, ayaa u ambabaxay Baqdaad, caasimadda Ciraaq, si uu ula kulmo mas’uuliyiin sare oo Ciraaqi ah.

Ujeeddada booqashadan ayaa lagu sheegay “in laga wada hadlayo xoojinta xiriirka labada dhinac, amniga xuduudaha, la dagaallanka argagixisada, iyo horumarinta iskaashiga dhaqaale.”

Qalibaf ayaa bartiisa X ku qoray: “Derisnimada Iiraan iyo Ciraaq waxay ku dhisan tahay walaaltinimo xilliyadii ugu adkaa, iska caabbinta faragelinta shisheeye, iyo aaminaadda masiirka wadajirka ah ee labada dal.”

Wafdiga ka socda baarlamaanka Iiraan ayaa sidoo kale ku wehelinaya safarkan.

Maxamed Qalibaf wuxuu sidoo kale ahaa mid ka mid ah madaxda sare ee wafdiga Iiraan ee wada-xaajoodyadii Iiraan iyo Maraykanka ee dhacay sanadkan.

News DeskAugust 19, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Nuxrka Qodobada Lagaga Wadahadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

August 19, 2026

Imaaraadka oo ku dhawaaqay inuu hakiyay xiriiradii uu lahaa Iran

August 19, 2026

Netanyahu oo falcelin adag kala kulmay sawirkii Erdogan ee uu adeegsaday

August 19, 2026

Faransiiska oo dalkiisa ka eryaya laba diblomaasi oo Iiraaniyiin ah

August 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker