Qalibaf oo u ambabaxay Baghdad
Sida ay sheegayaan warbaahinta Iiraan, Mohammad Baqer Qalibaf, oo ah Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Islaamiga ah ee Iiraan, ayaa u ambabaxay Baqdaad, caasimadda Ciraaq, si uu ula kulmo mas’uuliyiin sare oo Ciraaqi ah.
Ujeeddada booqashadan ayaa lagu sheegay “in laga wada hadlayo xoojinta xiriirka labada dhinac, amniga xuduudaha, la dagaallanka argagixisada, iyo horumarinta iskaashiga dhaqaale.”
Qalibaf ayaa bartiisa X ku qoray: “Derisnimada Iiraan iyo Ciraaq waxay ku dhisan tahay walaaltinimo xilliyadii ugu adkaa, iska caabbinta faragelinta shisheeye, iyo aaminaadda masiirka wadajirka ah ee labada dal.”
Wafdiga ka socda baarlamaanka Iiraan ayaa sidoo kale ku wehelinaya safarkan.
Maxamed Qalibaf wuxuu sidoo kale ahaa mid ka mid ah madaxda sare ee wafdiga Iiraan ee wada-xaajoodyadii Iiraan iyo Maraykanka ee dhacay sanadkan.