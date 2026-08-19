Netanyahu oo falcelin adag kala kulmay sawirkii Erdogan ee uu adeegsaday

News DeskAugust 19, 2026
Less than a minute

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu, oo isu diyaarinaya doorashada guud ee la qabanayo 27-ka Oktoobar, ayaa ololihiisa doorashada ku isticmaalay boor ay ku jiraan sawirka iyo hadalladii Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan oo isaga ku saabsan.

Xisbiga Likud ee Netanyahu ayaa Isniintii, shalay, qabanayay doorasho hordhac ah oo ay ka qaybgalayaan xubnaha xisbiga, si loo go’aamiyo liiska musharraxiinta xisbiga ee doorashada baarlamaanka Israa’iil ee Knesset.

News DeskAugust 19, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Nuxrka Qodobada Lagaga Wadahadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

August 19, 2026

Imaaraadka oo ku dhawaaqay inuu hakiyay xiriiradii uu lahaa Iran

August 19, 2026

Faransiiska oo dalkiisa ka eryaya laba diblomaasi oo Iiraaniyiin ah

August 19, 2026

Qalibaf oo u ambabaxay Baghdad

August 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker