Masar oo ku baaqday inaan la xidhin Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Masar ayaa ku baaqday in la sii wado shaqada Xafiiska Qaramada Midoobay ee Taageerada Soomaaliya iyo hawshiisa oo aan albaabada loo laabin, iyadoo sheegtay in sii jiritaankiisu muhiim u yahay amniga, xasilloonida iyo midnimada Soomaaliya.
Arrintan ayaa lagu sheegay kadib kulan taleefan oo dhexmaray Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar, Badr Abdelatty, iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cabdisalaam Cabdi Cali, kaas oo looga hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo xaaladda Geeska Afrika.
Wasiirka Masar ayaa carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la ilaaliyo sii socoshada hawlaha Qaramada Midoobay ee taageerada Soomaaliya, iyadoo sidoo kale ku baaqay in la sii wado taageerada iyo maalgelinta hawlahaas si loo xoojiyo amniga, xasilloonida iyo midnimada dalka.
Qaahira ayaa sidoo kale mar kale xaqiijisay inay si buuxda u taageerayso midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay si cad uga soo horjeeddo tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo wax u dhimaysa midnimada dhuleed ama madaxbannaanida Soomaaliya.
Masar ayaa sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan dadaallada lagu dhisayo hay’adaha dowladda iyo xoojinta awooddooda.
Dhankeeda, Soomaaliya waxay bogaadisay taageerada joogtada ah ee Masar, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu adkeeyay muhiimadda mowqifyada Masar ee taageeraya midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya.