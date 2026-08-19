Imaaraadka oo ku dhawaaqay inuu hakiyay xiriiradii uu lahaa Iran
Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu hakisay dhammaan xiriirradii ganacsi iyo maaliyadeed ee ay la lahaayen Iran ilaa amar dambe, kaddib markii ay sii xoogeysatay xiisadda gobolka.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa sheegtay in go’aanka uu ka dhashay dagaalka sii kordhaya oo khatar ku ah nabadda iyo amniga gobolka iyo caalamkaba.
Saacado ka hor inta aan go’aanka la shaacin, Wasaaradda Difaaca Imaaraadka ayaa sheegtay inay ogaatay laba gantaal oo ballistic ah oo Iran laga soo tuuray oo ku wajahnaa Imaaraadka.
Sida ay wasaaraddu sheegtay, mid ka mid ah gantaallada wuxuu ku dhacay meel ka baxsan biyaha dhuleed ee Imaaraadka, halka kan kalena uu ku dhacay meel ka mid ah ciidda Imaaraadka.
Tan iyo markii ay bilowdeen weerarrada Mareykanka iyo Israa’iil ee ka dhanka ah Iran, Imaaraadku wuxuu ka mid ahaa dalalka gobolka ee ay saameeyeen weerarrada Iran.
Xiisadda cusub ayaa hadda mar kale sare u qaaday khatarta amni ee Imaaraadka, iyadoo labada dhinac ay hore ugu jireen xaalad dagaal iyo xiisad aad u daran.