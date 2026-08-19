Afhayeenka Kaah oo iska difaacay eedaha Xukuumada Somaliland, sheegayna in aanu aqbali doonin yeedhmada booliiska
Afhayeenka Xisbiga Mucaaradka Somaliland ee Kaah, Cabdirashiid Caydiid Yaasiin, ayaa iska difaacay eedihii uu shalay u jeediyay Wasiirka Warfaafinta Somaliland, Barkhad Jaamac Batuun, isaga oo xukuumadda ugu baaqay inay maxkamad ka furato haddii ay dood ka qabto aragtida Xisbiga Kaah ee ku saabsan dhacdadii haweeneydii isku daldashay gudaha Isbitaalka Guud ee Hargeysa.
Cabdirashiid ayaa sheegay in hadalladii uu ka jeediyay dhacdada Isbitaalka Guud ee Hargeysa aanay ahayn aragti isaga u gaar ah, balse uu ku hadlayay magaca Xisbiga Kaah, isla markaana arrintaasi ay ahayd mowqif uu xisbigu wadaagay. Waxa uu intaa ku daray in go’aankii uu ku diiday inuu isku dhiibo ciidamada Booliiska aanu ahayn go’aan uu kaligiis qaatay, balse uu ahaa go’aan uu xisbigu lahaa.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay inuu sharci-darro u arko in qofka marka uu fikraddiisa ka hadlo loogu yeedho Booliiska, isaga oo ku dooday in haddii xisbigu aqbalo arrintaas ay mustaqbalka ku adkaan karto inuu u doodo dadka kale ee ay arrimo la mid ah la soo gudboonaadaan.
Waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay haysato laba waddo haddii ay ka aragti duwan tahay hadallada Xisbiga Kaah, kuwaas oo kala ah inay si furan uga jawaabto doodda iyo eedaha loo jeediyay ama ay maxkamad ka furato kiis ka dhan ah xisbiga. Waxa uu sheegay in aanay xukuumaddu midna samayn, balse isaga si gaar ah loo raadinayo.
Cabdirashiid Caydiid ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo Booliis ah ay isku dayeen inay xoog ku galaan gurigiisa, balse ay markii dambe ka tageen kadib markii uu u sheegay in aanu albaabka ka furayn. Waxa uu arrintaas ku tilmaamay tallaabo lagu cadaadinayo oo la xidhiidha hadalladii iyo mowqifkii uu ka qaatay dhacdadii ka dhacday Isbitaalka Guud ee Hargeysa.
Dhanka kale, Afhayeenka Kaah ayaa dhaliil u jeediyay Wasiir Barkhad Jaamac Batuun, isaga oo xusay dhacdo hore oo uu sheegay in Wasiirku ku eedeeyay ciidamada Booliiska inay rasaas ku fureen xilli uu dhaawac soo gaadhay. Cabdirashiid ayaa sheegay in markii dambe, sida uu hadalka u dhigay, dhakhtar baadhay Wasiirka lagu ogaaday inaanay jirin wax rasaas ah oo ku dhacday balse jiingadi ay sartay.
Hadallada Afhayeenka Xisbiga Kaah ayaa kusoo beegmaya iyadoo khilaaf dhinaca hadallada iyo mowqifyada siyaasadeed ahi uu u dhexeeyo xukuumadda Somaliland iyo xisbiga, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha ciidamada, xorriyadda hadalka iyo dhacdadii haweeneydii ku geeriyootay Isbitaalka Guud ee Hargeysa. Xukuumaddu waxay hore u sheegtay in Afhayeenka looga yeedhay Booliiska si wax looga weydiiyo xog uu ka faafiyay dhacdadaas, halka Xisbiga Kaah uu ku adkaysanayo in arrinta lagu xalliyo dood furan ama habraaca sharciga.