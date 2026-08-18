Trump oo qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid waxbarashada culeys ku ah
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa amartay in baaritaanno dhanka amniga cilmi-baarista ah lagu sameeyo 30 machad jaamacadeed oo gudaha dalka ah.
Si ay jaamacaduhu ugu sii qalmaan maalgelinta cilmi-baarista ee dowladda mustaqbalka, jaamacadaha la wargeliyay waa inay dib u eegis ku sameeyaan xiriirkooda dhinacyada tacliinta, dhaqaalaha iyo cilmi-baarista ee ay la leeyihiin hay’adaha ama dhinacyada ajnabiga ah ee loo arko inay khatar ku yihiin amniga.
Pentagon-ka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo maalgashiga cilmi-baarista ee lagu bixiyo canshuurta shacabka, iyadoo laga hortagayo in si aan loo oggoleyn loo wareejiyo tiknoolajiyada, loo xado hantida aqooneed, ama looga faa’iidaysto cilmi-baarista Mareykanka.
Saraakiisha ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin iskaashiga jaamacadeed ee wax u dhimaya amniga qaranka Mareykanka. Hase yeeshee, weriyeyaashu waxay sheegeen in tallaabadani ay tahay tusaale kale oo muujinaya dadaallada maamulka Trump ee lagu xaddidayo xorriyadda waxbarashada.