Trump oo qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid waxbarashada culeys ku ah

News DeskAugust 18, 2026
1 minute read

Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa amartay in baaritaanno dhanka amniga cilmi-baarista ah lagu sameeyo 30 machad jaamacadeed oo gudaha dalka ah.

Si ay jaamacaduhu ugu sii qalmaan maalgelinta cilmi-baarista ee dowladda mustaqbalka, jaamacadaha la wargeliyay waa inay dib u eegis ku sameeyaan xiriirkooda dhinacyada tacliinta, dhaqaalaha iyo cilmi-baarista ee ay la leeyihiin hay’adaha ama dhinacyada ajnabiga ah ee loo arko inay khatar ku yihiin amniga.

Pentagon-ka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo maalgashiga cilmi-baarista ee lagu bixiyo canshuurta shacabka, iyadoo laga hortagayo in si aan loo oggoleyn loo wareejiyo tiknoolajiyada, loo xado hantida aqooneed, ama looga faa’iidaysto cilmi-baarista Mareykanka.

Saraakiisha ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin iskaashiga jaamacadeed ee wax u dhimaya amniga qaranka Mareykanka. Hase yeeshee, weriyeyaashu waxay sheegeen in tallaabadani ay tahay tusaale kale oo muujinaya dadaallada maamulka Trump ee lagu xaddidayo xorriyadda waxbarashada.

News DeskAugust 18, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS OO SOO BAXDAY! Xuutiyiinta & AS oo Wada Qorshe Halis ah , BERBERA OO KHATAR GASHAY

August 18, 2026

Ilaalada Kacaanka Iran oo Trump ku tilmaamay nin “Qarwaya”

August 18, 2026

Madaxweynaha Turkiga iyo Trump oo wadahadlay

August 18, 2026

Laftagareen oo ka hadlay dagaalkii Baydhabo ka dhacay

August 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker