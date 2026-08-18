Natiijada doorashada Zambia oo la shaaciyay
Guddiga Doorashooyinka Zambia ayaa sheegay in Madaxweyne Hakainde Hichilema uu ku guuleystay markii labaad doorashadii dalkaasi ka dhacday.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay in doorashadii toddobaadkii hore ay hareeyeen cabsi-gelin iyo afduubyo.
Ciidamada ammaanka Zambia ayaa qabtay hub, waxayna xireen 11 qof, oo ay ku jiraan xubno sare oo mucaaradka ah, kuwaas oo dowladda ku eedeysay inay ku lug lahaayeen qorshe kacdoon.
Brian Mundubile, oo ahaa musharraxa ugu weyn ee mucaaradka doorashadii madaxtinimo ee Khamiistii, ayaa sidoo kale la sheegay inuu ku sugnaa goob laga sameyay howlgal, sida uu sheegay sarkaalka ugu sarreeya dowladda, Patrick Kangwa.
Mundubile ayaa BBC-da u sheegay in eedeymahaasi yihiin “been-abuur aan sal iyo raad lahayn”, isagoo sidoo kale sheegay in ciidamada ammaanku ay isku dayeen inay naftiisa waxyeelleeyaan xilli ay jimcihii baaritaan ka sameynayeen gurigiisa.