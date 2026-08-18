Natiijada doorashada Zambia oo la shaaciyay

News DeskAugust 18, 2026
1 minute read

Guddiga Doorashooyinka Zambia ayaa sheegay in Madaxweyne Hakainde Hichilema uu ku guuleystay markii labaad doorashadii dalkaasi ka dhacday.

Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay in doorashadii toddobaadkii hore ay hareeyeen cabsi-gelin iyo afduubyo.

Ciidamada ammaanka Zambia ayaa qabtay hub, waxayna xireen 11 qof, oo ay ku jiraan xubno sare oo mucaaradka ah, kuwaas oo dowladda ku eedeysay inay ku lug lahaayeen qorshe kacdoon.

Brian Mundubile, oo ahaa musharraxa ugu weyn ee mucaaradka doorashadii madaxtinimo ee Khamiistii, ayaa sidoo kale la sheegay inuu ku sugnaa goob laga sameyay howlgal, sida uu sheegay sarkaalka ugu sarreeya dowladda, Patrick Kangwa.

Mundubile ayaa BBC-da u sheegay in eedeymahaasi yihiin “been-abuur aan sal iyo raad lahayn”, isagoo sidoo kale sheegay in ciidamada ammaanku ay isku dayeen inay naftiisa waxyeelleeyaan xilli ay jimcihii baaritaan ka sameynayeen gurigiisa.

News DeskAugust 18, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS OO SOO BAXDAY! Xuutiyiinta & AS oo Wada Qorshe Halis ah , BERBERA OO KHATAR GASHAY

August 18, 2026

Trump oo qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid waxbarashada culeys ku ah

August 18, 2026

Ilaalada Kacaanka Iran oo Trump ku tilmaamay nin “Qarwaya”

August 18, 2026

Madaxweynaha Turkiga iyo Trump oo wadahadlay

August 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker