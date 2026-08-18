Madaxweynaha Turkiga iyo Trump oo wadahadlay

News DeskAugust 18, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, oo wada-hadal la yeeshay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado wada-xaajoodyada Iran, si looga faa’iidaysto diblomaasiyadda, wuxuuna sheegay in Turkigu diyaar u yahay inuu arrintan ka qayb qaato.

Horaantii, ergayga Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, Jared Kushner, ayaa sheegay in wada-xaajoodyada u dhexeeya Iran iyo Maraykanku ay yihiin kuwo dhab ah oo xasaasi ah, balse labada dhinac aysan weli gaarin is-afgarad.

Mr. Kushner, oo sidoo kale ah wiilka uu soddogga u yahay Donald Trump, ayaa Fox News u sheegay in wada-xaajoodyada u dhexeeya Maraykanka iyo hay’adaha kala duwan ee dowladda Iran ay u muuqdaan kuwo ka xoog badan sidii hore, balse labada dhinac aysan weli gaarin go’aan kama dambeys ah.

News DeskAugust 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS OO SOO BAXDAY! Xuutiyiinta & AS oo Wada Qorshe Halis ah , BERBERA OO KHATAR GASHAY

August 18, 2026

Trump oo qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid waxbarashada culeys ku ah

August 18, 2026

Ilaalada Kacaanka Iran oo Trump ku tilmaamay nin “Qarwaya”

August 18, 2026

Laftagareen oo ka hadlay dagaalkii Baydhabo ka dhacay

August 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker