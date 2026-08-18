Madaxweynaha Turkiga iyo Trump oo wadahadlay
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, oo wada-hadal la yeeshay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado wada-xaajoodyada Iran, si looga faa’iidaysto diblomaasiyadda, wuxuuna sheegay in Turkigu diyaar u yahay inuu arrintan ka qayb qaato.
Horaantii, ergayga Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, Jared Kushner, ayaa sheegay in wada-xaajoodyada u dhexeeya Iran iyo Maraykanku ay yihiin kuwo dhab ah oo xasaasi ah, balse labada dhinac aysan weli gaarin is-afgarad.
Mr. Kushner, oo sidoo kale ah wiilka uu soddogga u yahay Donald Trump, ayaa Fox News u sheegay in wada-xaajoodyada u dhexeeya Maraykanka iyo hay’adaha kala duwan ee dowladda Iran ay u muuqdaan kuwo ka xoog badan sidii hore, balse labada dhinac aysan weli gaarin go’aan kama dambeys ah.