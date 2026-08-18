Laftagareen oo ka hadlay dagaalkii Baydhabo ka dhacay

News DeskAugust 18, 2026
Less than a minute

Madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.

Cabdicasiis Xasan Maxamed (laftagareen), ayaa War-saxaafadeedka ku sheegay in ciidamadu ay ku jiraan hawlo la xiriira sugidda amniga iyo ilaalinta shacabka, iyadoo sidoo kale lagu dhaleeceeyay wararka iyo tallaabooyinka lagu doonayo in ciidamadaas lagu wiiqo.

Madaxweynihii hore ayaa sheegay in ciidamadiisu ay sii wadi doonaan hawlaha ay u arkaan inay muhiim u yihiin amniga iyo xasilloonida Koonfur Galbeed, wuxuuna ka digay faragelin lagu sameeyo ciidamadooda.

Laftagareen ayaa difaacay ciidamadiisa kuwaas oo hadda ka hawlgala bannaanka magaalada, isagoo sheegay in ay u taagan yihiin sugidda amniga iyo ilaalinta shacabka, isla markaana aan la aqbali doonin faragelin lagu sameeyo.

News DeskAugust 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS OO SOO BAXDAY! Xuutiyiinta & AS oo Wada Qorshe Halis ah , BERBERA OO KHATAR GASHAY

August 18, 2026

Trump oo qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid waxbarashada culeys ku ah

August 18, 2026

Ilaalada Kacaanka Iran oo Trump ku tilmaamay nin “Qarwaya”

August 18, 2026

Madaxweynaha Turkiga iyo Trump oo wadahadlay

August 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker