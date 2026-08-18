Ilaalada Kacaanka Iran oo Trump ku tilmaamay nin “Qarwaya”
Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iran ayaa beeniyay wararka sheegaya in wax xiriir ah ama wada-xaajood ah uu dhex maray Iran iyo Maraykanka.
Afhayeenka IRGC, Hossein Mohebi, ayaa ka jawaabay hadalkii Trump ee uu ku xaqiijiyay wararka warbaahinta ee sheegayay in ay jireen xiriirro qarsoodi ah oo u dhexeeyay Maraykanka iyo Ilaalada Kacaanka.
“Hadalkii Trump waa been, waana mala-awaal ka dhashay dhalanteed iyo riyooyin qarow ah oo ay abuureen guuldarro iyo tabar-darro dagaalka,” ayuu yiri.
Mohebi ayaa wakaaladda wararka Tasnim u sheegay: “Trump wuxuu isku dayayaa in hadalladan uu si ku-meel-gaar ah ugu xakameeyo qiimaha saliidda iyo tamarta adduunka, laakiin wuxuu haystaa hal waddo oo dhab ah oo keliya, taasina waa inuu aqbalo guuldarradiisa oo uu aqbalo shuruudaha ay Iran dejisay.”