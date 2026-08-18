Erdogan oo door ka qaadanaya joojinta colaadda Iran iyo Mareykanka
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa khadka taleefanka kula hadlay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo sheegay in Turkigu diyaar u yahay inuu kaalintiisa ka qaato dadaallada nabadeed.
Sida ay sheegtay BBC Persian, Madaxtooyada Turkiga ayaa bayaan ku sheegtay in Erdoğan uu muujiyay diyaar u ahaanshaha Ankara inay taageerto oo ay iska kaashi ka sameeyso dadaallada lagu raadinayo nabadda.
Ergeyga Madaxweyne Donald Trump, Jared Kushner, ayaa sheegay in wada-hadallada u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ay yihiin “kuwo dhab ah oo ballaaran.” Si kastaba, labada dhinac weli kama aysan gaarin isfaham.