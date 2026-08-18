Erdogan oo door ka qaadanaya joojinta colaadda Iran iyo Mareykanka

News DeskAugust 18, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa khadka taleefanka kula hadlay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo sheegay in Turkigu diyaar u yahay inuu kaalintiisa ka qaato dadaallada nabadeed.

Sida ay sheegtay BBC Persian, Madaxtooyada Turkiga ayaa bayaan ku sheegtay in Erdoğan uu muujiyay diyaar u ahaanshaha Ankara inay taageerto oo ay iska kaashi ka sameeyso dadaallada lagu raadinayo nabadda.

Ergeyga Madaxweyne Donald Trump, Jared Kushner, ayaa sheegay in wada-hadallada u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ay yihiin “kuwo dhab ah oo ballaaran.” Si kastaba, labada dhinac weli kama aysan gaarin isfaham.

News DeskAugust 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS OO SOO BAXDAY! Xuutiyiinta & AS oo Wada Qorshe Halis ah , BERBERA OO KHATAR GASHAY

August 18, 2026

Trump oo qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid waxbarashada culeys ku ah

August 18, 2026

Ilaalada Kacaanka Iran oo Trump ku tilmaamay nin “Qarwaya”

August 18, 2026

Madaxweynaha Turkiga iyo Trump oo wadahadlay

August 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker