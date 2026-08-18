Bashar Al-Asad walaalkiis oo dil lagu xukumay
Maxkamad ku taalla Suuriya ayaa dil ku xukuntay Wassim al-Assad, oo ay ilma-adeer yihiin madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray, Bashar al-Assad.
Wassim al-Assad ayaa lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin dil hore loo qorsheeyay, oo dhacay xilligii dagaalka sokeeye ee Suuriya. Waxaa la qabtay bishii Juun.
Go’aankan ayaa yimid toddobaad kaddib markii Bashar al-Assad iyo walaalkiis iyagana iyaga oo maqan lagu xukumay dil, kaddib markii lagu eedeeyay dambiyo ka dhan ah aadanaha.
Bashar al-Assad iyo qoyskiisa ayaa u qaxay Ruushka, kaddib markii ciidamada ka soo horjeeday dowladda ay galeen caasimadda Dimishiq bishii Diseembar 2024, taasoo soo afjartay in ka badan konton sano oo qoyskiisu awoodda dalkaas hayay.