Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay magaalada Baydhabo ku dishay ku dhowaad 30 Al-Shabaab ah

News DeskAugust 17, 2026
1 minute read

Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaluya ayaa sheegtay inay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo lagu dilay ku dhowaad 30 dagaalame oo ka tirsan kooxda Alshabaab.

Wasaaradda ayaa sheegtay in howlgalka uu dhacay abbaaro 5:00 subaxnimo ee maanta, kadib markii sida ay sheegtay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo xubno uu hoggaaminayay Cabdicasiis Laftagareen ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ay ciidamadu ku leeyihiin magaalada Baydhabo.

Wasaaradda aya sheegtay in ciidamada dowladda  ay si degdeg ah uga hortageen weerarkaas, isla markaana ay fashiliyeen qorshihii kooxda, iyagoo ka hortagay inay qalqal geliyaan amniga iyo xasilloonida magaalada.

Intii uu socday iska horimaadka, wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in ciidamada Xoogga Dalka ay dileen ku dhowaad 30 ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday, halka qaar kale ay dhaawacmeen. Sidoo kale waxay sheegtay in gacanta lagu dhigay hub iyo agab ciidan.

Waxay sheegtay in ciidamada dowladda ay weli wadaan hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo, isla markaana ay baacsanayaan xubnaha Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya qeybo ka mid ah magaalada.

Warkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saraakiil ka amarqaata madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ay sheegteen inay ka dambeeyeen weerarka saakay lagu soo qaaday magaalada Baydhabo, iyagoo sheegay in ay la wareegeen gacanta ku haynta qeybo kamid ah magaalada Baydhabo.

Afhayeenkii hore ee Koonfur Galbeed Ugaas Xasan oo ka soo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ayaa ugu baaqayay ciidamada Dowladda Federaalka in ay si degdeg ah isku dhiibaan gacanta ciidankooda.

Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay magaalada Baydhabo ku dishay ku dhowaad 30 Al-Shabaab ah

News DeskAugust 17, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐃𝐢𝐢𝐰𝐚𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐔𝐫𝐮𝐫𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐀𝐧𝐬𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐀𝐱𝐬𝐚𝐚𝐛𝐭𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚

August 17, 2026

Qalliin cajiib ah oo lagu badbaadiyay Ri’ dhali wayday

August 17, 2026

“Guurkii maanta waxa uu noqday heblaayo imisa ayaa laga bixiyey”Madax Dhaqameedka Somaliland

August 17, 2026

“Jaamacadda Hargeysa waxay noqon doontaa xarun laf-dhabar u ah horumarka Somaliland”

August 17, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker