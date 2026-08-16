Ururka Jaamacadda Carabta: Weerarrada Israa’iil ay ku hayso Lubnaan waxay kordhinayaan khatarta ah in dagaalku uu sii fido.
Jaamacadda Carabta ayaa cambaareysay weeraradii joogtada ahaa ee Israa’iil ay ku qaaday Lubnaan, iyagoo ku tilmaamay weeraradii shalay – oo ay ku dhinteen 11 qof – “kor u kaca colaadaha” kuwaa oo wiiqaya dadaallada lagu joojinayo dagaalka iyo in xal la gaaro.
Afhayeen u hadlay ururka ayaa sheegay in siyaasadaha iyo ficillada Israa’iil “ay si cad u muujinayaan rabitaanka inay sii dheereeyaan khilaafka, carqaladeeyaan wadahadallada, iyo inay dhulka ku soo rogaan xaalad cusub oo hadda aan jirin, taas oo aan gebi ahaanba la aqbali karin oo si xooggan looga soo horjeedo.”
Wuxuu ka digay suurtagalnimada in khilaafku uu sii faafo, isagoo sheegay in haddii beesha caalamka, gaar ahaan Washington, aysan joojin “mashiinka dagaalka” ee Israa’iil oo aysan ku qasbin dalka inuu u hoggaansamo Qaraarka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay 1701, xaaladdu ay sii xumaan doontaa.
Qaraarka, oo la ansixiyay 2006, wuxuu ku baaqayaa in si buuxda loo joojiyo colaadaha u dhexeeya Israa’iil iyo Xisbullah wuxuuna ku adkeysanayaa in si degdeg ah loo joojiyo dhammaan weerarrada Xisbullah iyo sidoo kale dhammaan hawlgallada milatari ee weerarka ah ee Israa’iil.