Mareykanka oo saddex bilood aan duqeyn ka fulin buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari

News DeskAugust 16, 2026
1 minute read

Mareykanka ayaa muddo saddex bilood ah aan fulin duqeyn ka dhan ah kooxda Daacish ee ku sugan Soomaaliya, gaar ahaa Puntland, iyadoo duqeyntii ugu dambeysay ay dhacday 6-dii May 2026, xilligaas oo lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan kooxda oo ku sugnaa buuraha Calmiskaad.

Xog ay soo bandhigtay New America, oo la socota howlgallada Mareykanka ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in tan iyo May 6 aysan jirin duqeyn kale oo Mareykanku ka fuliyay ISIS-Somalia, inkastoo muddadaas la soo sheegay 13 duqeyn oo ka dhan ah Al-Shabaab oo uu Maraykanka ka fuliyay Soomaaliya.

Duqeymaha Mareykanka ee ka dhanka ah Daacish ayaa si weyn uga dhacay deegaannada buuraleyda ah ee Puntland, gaar ahaan buuraha Calmiskaad, halkaas oo kooxda lagu tuhunsan yahay inay saldhigyo ku leedahay.

Taliyaha AFRICOM, General Dagvin Anderson, ayaa hore u sheegay in taageerada Mareykanka ee dhinaca xog-ururinta iyo duqeymaha ay cadaadis xooggan saartay ISIS-Somalia, ayna hoggaamiyeyaasha kooxda ku khasabtay inay ku dhuuntaan godadka buuraha.

Warbixin Qaramada Midoobay soo saartay ayaa sidoo kale sheegtay in awoodda ISIS-Somalia ay hoos u dhacday, iyadoo tirada dagaalyahannadeeda lagu qiyaasay ku dhowaad 300 dagaalame.

Si kastaba, hoggaamiyaha ISIS-Somalia Cabdulqaadir Muumin ayaa weli la rumeysan yahay inuu ku sugan yahay buuraha Calmiskaad, taasoo ka dhigan in joogsiga duqeymaha Mareykanka uusan weli caddeyn u ahayn in howlgallada ka dhanka ah kooxda ay dhammaadeen.

News DeskAugust 16, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xildhibaanada Golaha Wakiilada oo Su’aalo Fadhiga u Diiday Ku Hurgufay Wasiirka Arimaha Gudaha

August 16, 2026

Kuuriyada Koofureed oo xabbad-joojin ugu baaqday deriskeeda Waqooyi

August 16, 2026

Ururka Jaamacadda Carabta: Weerarrada Israa’iil ay ku hayso Lubnaan waxay kordhinayaan khatarta ah in dagaalku uu sii fido.

August 16, 2026

Shan qof oo lagu dilay weerarro dhanka cirka ah oo cusub oo Ruushku ka fuliyay guud ahaan Ukraine.

August 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker