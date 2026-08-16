Kuuriyada Koofureed oo xabbad-joojin ugu baaqday deriskeeda Waqooyi
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, Lee Jae-myung, ayaa soo jeediyay in wadahadal lala yeesho deriska Kuuriyada Waqooyi.
Waxa kale oo uu ku dhawaaqay in wadahadalladaasi ay ujeeddadoodu tahay in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalka weli u dhexeeya labada dal.
Sidoo kale, wuxuu soo jeediyay in la sameeyo “nidaam amni oo dhinacyo badan leh” si looga hortago isku dhacyada ka dhaca xadka militariga ka caaggan ee u dhexeeya labada dal.
Wuxuu sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in laga wada hadlo habab wax-ku-ool ah oo lagu xakameyn karo hamiga nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa marar badan tijaabisay gantaallo ballistic ah oo qaadi kara madaxyada nukliyeerka, taas oo loogu talagalay in lagu muujiyo awooddeeda milatari ee ay kaga sarreyso Kuuriyada Koonfureed iyo Japan.
Labada dal ee gacanta ku haya Jasiiradda Kuuriya ayaa 1953 saxiixay heshiis xabbad-joojin, balse heshiis nabadeed oo rasmi ah oo dagaalka si buuxda u soo afjara weli lama gaarin.