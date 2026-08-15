Puntland oo ciidamo u goostay Galmudug ku tilmaantay dambiilayaal, iyadoo codsatay in loo soo gacan galiyo
Puntland ayaa ciidamo horey uga tirsanaa ciidamadeeda, kuwaaas oo ku biiray Dowladda Federaalka una gudbay dhanka Galmudug, ku tilmaantay dambiilayaal, iyadoo Galmudug ugu baaqday inay dib ugu soo celiso ciidamadaas.
Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Puntland, Maxamuud Caydiid Dirir oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garowe, ayaa sheegay in ciidamadan ay ka mid ahaayeen ciidamo uu ku tilmaamay kuwo loo adeegsanayay abuurista qalalaase ka dhaca magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo markii dambe u gudbay dhinaca Galmudug.
“Ciidamadii doonayay inay qalaalaase ridaan, qaar ka mid ah oo la yiri waa ciidamo federaal ah ayaa u goostay Galmudug,” ayuu yiri wasiirku.
Caydiid Dirir ayaa sheegay in Galmudug laga doonayo inay Puntland dib ugu soo celiso ciidamadan, isagoo ku eedeeyay inay gacanta ku hayso dad uu ku tilmaamay dambiilayaal.
“Galmudug waxa laga rabaa inay isu celiso, gacanta Puntland ay ku soo sito dambiileyaal,” ayuu yiri wasiit Caydiid.
Wasiirka ayaa sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay inuu qayb ka yahay sidii dhibaatooyin looga dhex abuuri lahaa Puntland iyo Galmudug, isagoo sheegay in dowladda federaalku doonayso inay kala fogeyso labada maamul ee deriska ah.
Hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli madaxweyne Xasan Sheikh uu ku sugan yahay magaalada Dhuusomareeb, islamarkaasna lagu wado inuu tago magaalada Gaalkacyo oo uu haatan ku sugan yahay madaxweynaha Puntland, Siciid Deni.