Xildhibaanada xisbija Jamhuuriga oo walaac ka muujiyay xaladda markab dagaal oo Mareykanku leeyahay

News DeskAugust 14, 2026
Less than a minute

Xildhibaanada xisbiga Dimuqraadiga ee Maraykanka ayaa walaac weyn ka muujiyay xaaladda markabka diyaaradaha dagaalka qaada oo muddo dheer ku sugan Bariga Dhexe.

Waxay sheegeen in wararka ku saabsan yaraanta sahayda, tuubooyinka biyaha ee ciladaysan iyo dhibaatooyin kale oo ka jira markabka USS Abraham Lincoln ay yihiin wax aan la aqbali karin.

Waxay sidoo kale carrabka ku adkeeyeen daal xad-dhaaf ah iyo shaqo-gubasho, iyadoo la soo sheegay in qaar ka mid ah askarta adeegga ku jirta ay isku dayeen inay badda isku tuuraan.

Xoghayaha Difaaca, Pete Hegseth, ayaa sheegay in xaaladda markabka Abraham Lincoln si “gebi ahaanba khaldan” loo soo bandhigay.

Markabku wuxuu badda ku jiray tan iyo bishii Nofeembar ee sannadkii hore.

News DeskAugust 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Nuuxrka Qodobada Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

August 12, 2026

Shiinaha oo maraakiib dagaal cusub u diraya Gacanka Cadmeed iyo xeebaha Soomaaliya

August 11, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚 𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐡𝐢𝐢𝐠𝐬𝐢𝐠𝐞𝐞𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐡

August 7, 2026

Edna Aadan oo Farriin cashar u ah caalamka u dirtay.

August 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker