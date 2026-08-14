Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ka jawaabay eedeymo ku xusnaa warbixintii Hantidhowrka
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali (Dhaay), ayaa ka jawaabay warbixintii Hantidhowrka Guud ee Soomaaliya ee lagu sheegay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay dibadda u dirtay 14 diblomaasi iyadoo aan si buuxda loo raacin shuruudihii looga baahnaa, halka 19 shaqaale loo diray shaqooyin diblomaasiyadeed iyagoo aan qaadan tababarkii looga baahnaa.
Wasiirku wuxuu sheegay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Xafiiska Hantidhowrka Guud uu u socdo wadahadal ku saabsan arrimaha ay warbixintu soo bandhigtay, isagoo xusay in diblomaasiyiinta dibadda loo diro ay yihiin shaqaale ka tirsan wasaaradda oo lagu qiimeeyo aqoontooda iyo shuruudaha looga baahan yahay xilalka loo magacaabayo.
Wasiir Cabdisalaan Dhaay wuxuu sheegay in wasaaraddu soo dhoweynayso talooyinka Hantidhowrka, isla markaana ay wasaaradda dib u eegi doonto arrimaha lagu tilmaamay inay jiraan khaladaad ama gaabisyo.
Wasiirka ayaa sidoo kale beeniyay in diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee dibadda loo diro aysan helin tababarro, isagoo sheegay inay maraan tababarka diblomaasiyadda iyo tababbarro kale oo looga baahan yahay shaqadooda.
Waxa uu intaas ku daray in marka diblomaasi loo dirayo dal uu sidoo kale la tixgeliyo aqoonta luqadda iyo deegaanka uu ka shaqeynayo, sida dalalka looga baahan yahay aqoonta Carabiga ama Ingiriisiga.
“Waxaan soo dhoweynaynaa wixii ay Hantidhowrku soo jeediyeen, wixii khalad ah ee jira-na waa la sixi doonaa,” ayuu wasiirku sheegay, isagoo xusay in wasaaraddu ay diyaar u tahay inay wax ka qabato wixii la xaqiijiyo inay khalad yihiin.
Wasiirku wuxuu sheegay in wasaaraddu ay diyaarinayso jawaab faahfaahsan oo ku saabsan qodobada Hantidhowrku soo bandhigay, si shacabka iyo warbaahinta loogu caddeeyo sida loo maray habraacyada magacaabista iyo dirista diblomaasiyiinta.