War weyn oo uu soo saaray Taliska Dhexe ee Maraykanka
Taliska Dhexe ee Maraykanka (CENTCOM) ayaa ku dhawaaqay dadaallada lagu dhisayo “cutubkii ugu horreeyay ee caalami ah oo ka kooban dalal badan, kana shaqeeya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka, kuna shaqeeya meelo kala duwan” ee Bariga Dhexe.
Maraykanku wuxuu sheegay inuu bilaabay wadatashiyo uu la yeelanayo dalalka iyo saaxiibbada gobolka, isla markaana uu si rasmi ah ugu martiqaadayo inay ka qaybqaataan.
Warkan ayaa soo baxay xilli Taliyaha CENTCOM, Brad Cooper, uu booqasho ku tegayay qaar ka mid ah dalalka gobolka, oo ay ku jirto Sacuudiga.
CENTCOM ayaa sheegtay in cutubkan oo loo bixiyay Falcon Strike Task Force uu ka koobnaan doono diyaarado aan duuliye lahayn oo hal matoor leh, kuwaas oo awood u leh inay ka hawlgalaan hawada ka sarreysa badda, dusha badda, iyo xitaa biyaha hoostooda.
CENTCOM waxay sheegtay in Maraykanka iyo saaxiibbadiisa gobolka ay si wadajir ah u hawlgelin doonaan cutubkan. Waxa uu sidoo kale yahay sii wadid iyo ballaarin lagu sameeyay qorshihii hore ee Maraykanka ee loo yaqaan “Scorpion Strike”, kaas oo la sameeyay sagaal bilood ka hor, iyadoo loo adeegsanayo diyaarado aan duuliye lahayn oo weerar ah.
Maraykanku wuxuu sheegay inuu diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka tirsan Scorpion Strike Special Operations Group u adeegsaday weerarro lagu qaaday dekedaha koonfurta Iran, waxaana isla shaqaalihii cutubkaas hadda loo qorsheeyay inay hawlgeliyaan Falcon Strike Group iyagoo kaashanaya dalalka gobolka.