Pakistan oo dalbatay in la xoojiyo dadaallada lagu sii deynayo badmaaxiinta lagu afduubtay Soomaaliya
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Pakistan, Ishaq Dar, ayaa Khamiistii ku booriyay hay’adaha ay khusayso inay xoojiyaan dadaallada diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin dhinacyada caalamiga ah, oo ay ku jiraan dowladda Soomaaliya, si loo xaqiijiyo sii deynta muwaadiniin Pakistani ah oo burcad-badeed Soomaali ah ay afduub ahaan u haystaan.
10 Pakistani ah ayaa ka mid ah 17 shaqaale ah oo la socday markabka shidaalka ee MT Honour 25, kaas oo calanka Palau ku diiwaangashan, waxaana burcad-badeeddu qabsadeen 21-kii Abriil meel ka baxsan xeebaha Puntland. Qoysaska badmaaxiinta Pakistani ah ayaa dowladda ugu baaqay inay kordhiso dadaallada lagu soo deynayo eheladooda, iyagoo sheegay in maxaabiistu ay wajahaan biyo la’aan iyo cunto kooban.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan ayaa sheegtay in Dar uu guddoomiyay kulan heer sare ah oo looga hadlayay dadaallada Islamabad ee lagu xaqiijinayo sii deynta badmaaxiinta. Kulanka ayaa sidoo kale lagu adkeeyay baahida loo qabo in si joogto ah loola shaqeeyo dowladda Soomaaliya iyo hay’adaha kale ee ay arrintu khusayso.
Wasaaradda ayaa sheegtay in Dar uu faray dhammaan dhinacyada ay khusayso inay xoojiyaan xiriirka iyo wadashaqeynta diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Soomaaliya iyo hay’adaha caalamiga ah, si loo fududeeyo sii deynta muwaadiniinta Pakistani ah.
Dar ayaa sidoo kale muujiyay garab istaag uu la garab taagan yahay qoysaska badmaaxiinta la haysto, isagoo sheegay in dowladda Pakistan ay si dhow ula socoto xaaladda. Wasaaraddu waxay intaas ku dartay inay rajaynayso in dadaallada diblomaasiyadeed ee joogtada ah ay horseedaan natiijo wanaagsan iyo in badmaaxiintu si nabad ah ugu laabtaan qoysaskooda.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan ayaa hore u sheegay in Islamabad ay dowladda Soomaaliya iyo milkiilaha markabka ka codsatay inay hubiyaan in maxaabiista loo sii gudbiyo cunto, biyo la cabbo iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah inta ay socdaan wada-hadallada lagu doonayo in lagu sii daayo.
Pakistan ayaa sidoo kale sheegtay in safaaraddeeda ku taalla Jabuuti, oo Soomaaliya u qaabilsan, ay xiriir joogto ah la sameyso mas’uuliyiinta Soomaaliya iyo milkiilaha markabka. Saraakiil ka tirsan safaaradda ayaa hore u booqday Muqdisho si ay xog toos ah uga helaan xaaladda badmaaxiinta.