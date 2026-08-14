Falastiiniyiinta oo lagu amray inay ka guuraan guryahooda oo ku yaala Daanta Galbeed
Qoysaska Falastiiniyiinta ah ayaa lagu war geliyay inay ka baxaan guryahooda oo ku yaalla tuulada Qusra ee Daanta Galbeed ee la haysto, xilli ciidamada Israa’iil ay hawlgal ku wadeen deegaanka si ay uga saaraan Israa’iiliyiinta deggan.
Qiyaastii 12 qoys oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu amray inay ka baxaan guryahooda. Israa’iiliyiinta halkaas deggan ayaa tan iyo Axaddii go’doomin ku hayay saddex guri, iyagoo ka jaray korontada iyo biyaha.
Duqa Qusra, Cabdel Casiim Waadi, ayaa BBC u sheegay in tuulada loo aqoonsaday aag ciidan oo xiran, isla markaana ciidamada Israa’iil ay qaar ka mid ah guryihii ay Falastiiniyiintu ka guureen u adeegsanayaan xeryo ciidan.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in ujeeddadu tahay “in la ilaaliyo dadka deegaanka.”
Afhayeenka Israa’iil, David Mencer, ayaa BBC u sheegay in dowladda ay baaritaan sameyn doonto, dadka mas’uulka ahna la xiri doono lana maxkamadeyn doono.
Dhammaan Israa’iiliyiinta la dejiyay dhulka Falastiin ee la haysto waxaa sharciga caalamiga ah u arkaa kuwo sharci-darro ah.
Saddexda guri ee la go’doomiyay waxaa degganaa qoysaska Abu Ridi iyo Xasan. Dadka degganaa laba ka mid ah guryaha ayaa Khamiistii lagu amray inay ka baxaan, waxayna BBC u sheegeen inay hadda u guureen guriga saddexaad.