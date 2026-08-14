Dowladda Japan oo roobabka kasoo saartay heerka ugu sarreeya digniinaha dalkaas

News DeskAugust 14, 2026
Less than a minute

Roobabkii xoogga badnaa ee Khamiistii ayaa ku qasbay Hay’adda Saadaasha Hawada Japan inay soo saarto Digniinta Degdegga ah ee Heerka 5, taas oo ah heerka ugu sarreeya ee nidaamka digniinta dalka.

Subaxnimadii Jimcaha, digniinta ayaa hoos loogu dhigay Heerka 4, balse mas’uuliyiintu waxay weli dadka deegaanka ku boorinayaan inay feejignaadaan, gaar ahaan khatarta dhul-go’a, fatahaadaha iyo webiyada oo biyuhu ku fatahaan.

Ciidamada Is-difaaca Japan ayaa saaka loo diray inay gacan ka geystaan daadgureynta dadka ku xayirmay saldhigyada tareennada.

Qiyaastii 1,800 qof ayaa sidoo kale habeenkii ku hoyday dhismaha maamulka gobolka Chiba, kadib markii ay roobabka joojiyeen isu-socodka iyo adeegyada gaadiidka.

News DeskAugust 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Israa’iil oo xaqiijisay dilka sarkaal sare oo booliska Gaza ka tirsanaa

August 14, 2026

Falastiiniyiinta oo lagu amray inay ka guuraan guryahooda oo ku yaala Daanta Galbeed

August 14, 2026

War weyn oo uu soo saaray Taliska Dhexe ee Maraykanka

August 14, 2026

Pakistan oo dalbatay in la xoojiyo dadaallada lagu sii deynayo badmaaxiinta lagu afduubtay Soomaaliya

August 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker