Trump oo sheegay inuusan weligii aamini doonin Iran
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan ku kalsoonayn Iran, isla markaana Mareykanku si buuxda gacanta ugu hayo marin-biyoodka Hormuz.
Isagoo Talaadadii ka jawaabayay su’aalo ay wariyayaashu weydiiyeen, madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay inuusan Iran ku kalsoonayn.
“Anigu waxaan noqonayaa qofka ugu dambeeya ee ku kalsoonaada Iran; mar walba way ii been sheegeen.”
Trump ayaa mar kale ku celiyay sheegashada ah in Mareykanku si buuxda u maamulo marin-biyoodka Hormuz.
Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka, ayaa sheegay in uu qabtay oo hawl-geliyay markab ku sii jeeday deked ku taalla Iran. Taliska ayaa bayaan ku sheegay in markabka oo sitay calanka Panama uu isku dayayay inuu maro Gacanka Cumaan.
Dhanka kale, Mohsen Rezaei, oo ah xoghayaha cusub ee Golaha Sare ee Amniga Qaranka Iran, ayaa sheegay:
“Marin-biyoodka Hormuz lama furi doono ilaa Mareykanku beddelo hab-dhaqankiisa oo uu aqbalo shuruudaha Iran.”
Warbixinnada maanta ayaa sidoo kale muujinaya in khilaafka Mareykanka iyo Iran uu weli saameyn ku leeyahay isu-socodka maraakiibta iyo qiimaha shidaalka caalamka.