Xuutiyiinta Yemen oo la ogaaday in weerarka gaysteen
Weerarka lagu qaaday markab xamuul ah marayay meel ku dhow marin-biyoodka Bab al-Mandeb, kaas oo la sheegay inuu sababay dhimashada laba qof, ayaa weli si weyn looga hadal hayaa warbaahinta.
“Markabka waxaa weeraray Xuutiyiinta Iran ay taageerto, xilli uu ku sugnaa iridda laga galo Badda Cas,” ayay AFP ka soo xigatay ilo ka tirsan Ilaalada Xeebaha Yemen, iyadoo intaas ku dartay: “Waxaan ku guuleysannay inaan badbaadinno xubnihii kale ee shaqaalaha markabka.”
Ilo kale ayaa AFP u sheegay in dhacdadu ay dhacday, iyagoo sheegay in markabka mar kale la weeraray xilli ay socotay hawlgalkii samatabbixinta.
Dhacdadan ayaa timid kaddib markii dhowaan uu burburay xabbad-joojin sannado socotay oo ku saabsaneed dagaalka sokeeye ee Yemen, taas oo u dhexeysay Xuutiyiinta iyo dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, uuna taageero Sacuudigu, xilli uu sii xoogeysanayay khilaafka u dhexeeya Iran iyo Mareykanka.