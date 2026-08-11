Israa’iil oo duqeyn la beegsatay gaari kuwa gurmadka degdeg ah
Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa Israa’iil ku eedeysay inay weerartay gaari ambalaas ah oo ku sugnaa koonfurta dalka, weerarkaasi oo dhaawacay laba qof isla markaana waxyeello gaarsiiyay gaariga.
Sida ay wasaaraddu sheegtay, shaqaalaha gurmadka ayaa gaaray goobta weerarka ee magaalada Nabatieh, balse weerar labaad ayaa lagu qaaday, kaas oo waxyeello u geystay ambalaaskii siday bukaannada.
Wasaaraddu waxay cambaareysay weerarrada joogtada ah ee lagu hayo shaqaalaha gargaarka, iyadoo sheegtay in arrintaasi ay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.
Hay’adda Ilaalinta Rayidka ee Lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in diyaarad aan duuliye lahayn oo Israa’iil leedahay ay weerartay shaqaalaheeda xilli ay isku dayayeen inay damiyaan dab ka kacay kayn ku taalla deegaanka Nabatieh. Shaqaalihii ayaa lagu qasbay inay goobta ka baxaan, inkastoo aan cidna ku dhaawacmin.
Weerarkii ugu dambeeyay ayaa dhacay iyadoo ay jirto heshiis xabbad-joojin ah oo u dhexeeya Israa’iil iyo Lubnaan.