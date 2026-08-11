Israa’iil oo duqeyn la beegsatay gaari kuwa gurmadka degdeg ah

News DeskAugust 11, 2026
1 minute read

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa Israa’iil ku eedeysay inay weerartay gaari ambalaas ah oo ku sugnaa koonfurta dalka, weerarkaasi oo dhaawacay laba qof isla markaana waxyeello gaarsiiyay gaariga.

Sida ay wasaaraddu sheegtay, shaqaalaha gurmadka ayaa gaaray goobta weerarka ee magaalada Nabatieh, balse weerar labaad ayaa lagu qaaday, kaas oo waxyeello u geystay ambalaaskii siday bukaannada.

Wasaaraddu waxay cambaareysay weerarrada joogtada ah ee lagu hayo shaqaalaha gargaarka, iyadoo sheegtay in arrintaasi ay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.

Hay’adda Ilaalinta Rayidka ee Lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in diyaarad aan duuliye lahayn oo Israa’iil leedahay ay weerartay shaqaalaheeda xilli ay isku dayayeen inay damiyaan dab ka kacay kayn ku taalla deegaanka Nabatieh. Shaqaalihii ayaa lagu qasbay inay goobta ka baxaan, inkastoo aan cidna ku dhaawacmin.

Weerarkii ugu dambeeyay ayaa dhacay iyadoo ay jirto heshiis xabbad-joojin ah oo u dhexeeya Israa’iil iyo Lubnaan.

News DeskAugust 11, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Bishaar al Assad oo lala xukumay nin ay qaraabo yihiin

August 11, 2026

Iran iyo Mareykanka oo ku dhow in ay heshiis gaaraan

August 11, 2026

Xuutiyiinta Yemen oo la ogaaday in weerarka gaysteen

August 11, 2026

MSF oo sheegtay in maalgelinta nafaqo-darrada Soomaaliya ay hoos u dhacday in ka badan 80 boqolkiiba

August 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker