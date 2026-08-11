Iran iyo Mareykanka oo ku dhow in ay heshiis gaaraan

News DeskAugust 11, 2026
Less than a minute

Warbaahinta Bloomberg ayaa soo warisay in Pakistan ay sheegtay in Iran iyo Mareykanka ay ku dhow yihiin inay gaaraan nooc heshiis ah.

Wasiirka Difaaca Pakistan, Khawaja Asif, oo la hadlay Bloomberg, ayaa sheegay in tilmaamihii jiray labadii ama saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ay muujinayeen in labada dhinac ay ku dhow yihiin inay gaaraan “heshiis ama is-afgarad” lagu doonayo nabad, sida ay Reuters soo werisay.

“Xaaladdu waxay mar kale u muuqataa inay u jihaysan tahay heshiis nabadeed ama heshiis dhex mara labada dhinac,” ayuu yiri.

Warkan ayaa soo baxay iyadoo Iran ay dhawaan sheegtay in aysan jirin wada-hadallo toos ah oo ay Mareykanka la waddo, balse farriimo la is dhaafsanayo iyadoo loo marayo dhexdhexaadiyayaal.

News DeskAugust 11, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Bishaar al Assad oo lala xukumay nin ay qaraabo yihiin

August 11, 2026

Israa’iil oo duqeyn la beegsatay gaari kuwa gurmadka degdeg ah

August 11, 2026

Xuutiyiinta Yemen oo la ogaaday in weerarka gaysteen

August 11, 2026

MSF oo sheegtay in maalgelinta nafaqo-darrada Soomaaliya ay hoos u dhacday in ka badan 80 boqolkiiba

August 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker