Zelensky: 50,000 askari oo Kuuriyada Waqooyi ah ayaa la filayaa in loo diro Ruushka
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ayaa sheegay in ilaa 50,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah loo diri karo Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka ka dhanka ah Ukraine.
Zelenskyy ayaa sheegay in tiradani ay ka badan tahay qiyaastii hore ee ahayd 30,000 oo askari, isagoo ka digay in iskaashiga militari ee u dhexeeya Moscow iyo Pyongyang uu sii xoogeysanayo.
Wuxuu sheegay in Ukraine ay dhulkeeda ka heshay gantaallo laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi, isla markaana Pyongyang ay weli khibrad ka kasbanayso dagaalka casriga ah iyadoo adeegsanaysa tiknoolajiyada iyo qalabka militari ee ay ka hesho Ruushka.
Sida uu sheegay sirdoonka militariga Ukraine, cutub gantaallo oo Kuuriyada Waqooyi ah ayaa bilaabay inuu askar iyo qalab u raro galbeedka Ruushka. Cutubkan ayaa laga yaabaa inuu haysto 120 gantaal oo ballistic ah iyo lix qalab oo gantaallada lagu rido.
Kuuriyada Waqooyi ayaa horey 2024-kii ugu dirtay gobolka Kursk ee Ruushka ku dhowaad 14,000 oo askari, si ay ciidamada Ruushka uga caawiyaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine.
Iyadoo iskaashiga labada dal uu sii kordhayo, Zelenskyy ayaa Kuuriyada Koonfureed ka codsaday inay Ukraine ka caawiso nidaamyada difaaca cirka, maadaama Kyiv ay si weyn ugu baahan tahay hub ay kaga hortagto weerarrada gantaallada ballistic-ga ah.
Dhanka kale, weerarrada Ruushka ayaa sii waday inay beegsadaan magaalooyinka iyo kaabayaasha muhiimka ah ee Ukraine. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in dad rayid ah lagu dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay meelo kala duwan.
Zelenskyy ayaa sidoo kale xulafada Ukraine ugu baaqay inay kordhiyaan taageerada difaaca cirka, isagoo sheegay in awooddaas ay muhiim u tahay ka hortagga weerarrada gantaallada Ruushka ee sii kordhaya.
Dhanka kale, Wasiirka Difaaca Britain, Wes Streeting, ayaa ugu baaqay dalalka xulafada ah inay kordhiyaan taageerada difaaca cirka ee Ukraine ka hor xilliga kuleylaha. Wuxuu sheegay in Madaxweyne Vladimir Putin uu xiligan u adeegsan karo hub ahaan si uu cadaadis ugu saaro Kyiv.
Sidoo kale, Pope Leo ayaa ku baaqay xabbad-joojin laga gaaro dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, isagoo sheegay in tirada dadka rayidka ah ee lagu dilayo ama lagu dhaawacayo dagaalka, oo ay carruurtuna ku jiraan, ay sii kordheyso.
Qaramada Midoobay ayaa muujisay walaac, iyadoo sheegtay in in ka badan 16,000 oo rayid ah lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku billowday, iyadoo inta badan dadka dhintay ay ahaayeen muwaadiniin reer Ukraine ah.