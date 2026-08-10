Gabadha madaxweyne Ruto oo guursatay nin taajir ah
Gabadha uu dhalay madaxweynaha Kenya, William Ruto, oo la yiraahdo Charlie, ayaa guursatay maalqabeen u dhashay Tanzania oo lagu magacaabo Isaiah Yunge.
Xafladda arooska ayaa Sabtidii, 8-dii Agoosto, lagu qabtay ismaamulka Narok oo ah halka ay ka soo jeedo.
Madaxweyne William Ruto iyo Marwadiisa Rachel ayaa ka qaybgalay arooska gabadhooda, waxaana sidoo kale goobta joogay mas’uuliyiin sare iyo dad caan ah.
Madaxweyne William Ruto ayaa farriin uu ku baahiyay baraha bulshada ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in gabadhiisu ay billowday nolol cusub.
“Maanta, aniga iyo Rachel aad ayaan ugu faraxsanahay inay gabadheena nolol cusub la bilowday gacaliyaheeda Isaiah. Hambalyo labadiinaba,” ayuu yiri.
Waxa uu u rajeeyay lamaanaha nolol guur oo farxad iyo xasillooni leh.
“Ilaahay ha barakeeyo midnimadiinna, ha xoojiyo xiriirkiinna, hana ka dhigo guurkiinna cusub mid ku dheehan jacayl, farxad iyo nabad,” ayuu yiri.
Madaxweyne Ruto waxaa kale oo uu sheegay in qoysku aad ugu faraxsan yahay in gabadhoodu ay gaartay heerka guurka.
“Annaga oo ah waalidkaaga iyo qoyskaaga, waan kugu faannaa, waan kula faraxsanahay, mar walbana garabkaaga ayaan taagnaan doonnaa,” ayuu yiri.
Ninka ay guursatay waa Tanzanian, magaciisuna waa Isaiah Yunge. Waxaa lagu yaqaan xirfaddiisa hal-abuurka iyo teknoolojiyadda. Sida uu qoray wargeyska Kenya ee Daily Nation, waxaa la guddoonsiiyay Abaalmarinta Queen Elizabeth ee sannadkii 2018-kii.
Marka laga soo tago hal-abuurka dhinaca teknoolojiyadda, Isaiah Yunge waxa kale oo lagu yaqaan saameyntiisa iyo sumcaddiisa baraha bulshada.
Abaalmarinta Queen Elizabeth waxaa lagu guddoonsiiyay hal-abuurkiisa SomaApp, oo ah app moobil ah oo dhalinyarada Afrika u fududeeya inay helaan waxbarasho gudaha iyo mid caalami ah.
Guurkooda ayaa ah mid aad looga hadal hayo gudaha warbaahinta gudaha Kenya.